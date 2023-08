Nella speranza che Kurt Vonnegut non ritorni dall’Altrove per prenderci a palate sugli zigomi, va detto che Revolver dei Beatles è un’esperienza prima ancora di un disco. Va anche detto che le basi della nuova onda dei Fab Four furono gettate con Rubber Soul, quando George Harrison osò superare i limiti della boy band suonando il sitar in Norwegian Wood (This Bird Has Flown). È risaputo che non scomodare la parola “capolavoro” quando si parla dei quattro di Liverpool è molto difficile, e non certamente per un delirio da fanboy: la Beatlemania è finita da un pezzo e ciò che resta è tutto nella testa di Paul McCartney e Ringo Starr, che ancora custodiscono il retaggio di un progetto che negli anni ’60 cambiò per sempre il mondo della musica.

Revolver dei Beatles preparò la scena a ciò che sarebbe esploso con Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, e sono in tanti a sostenere che il primo sia migliore del secondo. Non importa, sono gusti. Il 5 agosto 1966 uscì questo prodotto che metteva insieme, esasperandole, le sperimentazioni già presenti nell’opera magna Pet Sounds dei Beach Boys, le elucubrazioni contenute nelle pagine di The Psychedelic Experience di Richard Alpert, Timothy Leary e Ralph Metzner, il lavoro monumentale di due figuri come il produtorre George Martin e l’ingegnere del suono Geoff Emerick e una precoce maturità artistica che i Fab Four sentivano alimentarsi come un rigurgito iconoclasta.

Tutto ciò era sullo sfondo. Il risultato fu tutto nelle canzoni più rappresentative – sì, è una brutta parola – che oggi, dobbiamo dirlo, conosciamo come apripista di ogni genere dell’indie. A partire da Taxman, che ha spalancato le porte del garage rock, è impossibile non menzionare Eleanor Rigby (che costò a Paul McCartney una severa lezione di musica classica da parte di George Martin) e Tomorrow Never Knows. I Chemical Brothers prima dei Chemical Brothers.

I Beatles rischiarono di grosso: smettere per sempre di essere quattro marmotte beat super pulite e lanciarsi nell’iperspazio con delle cose mai sentite prima. Rischiarono, perché fino a poco prima i Fab Four erano tutt’altro. Se il pubblico non avesse gradito, probabilmente sarebbero finiti nel calderone delle meteore impazzite e fallite. Così non andò: Revolver dei Beatles è quel disco al quale fare sempre caso, anche quando lo si conosce a memoria.