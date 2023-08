Delle più che probabili cornici sottilissime degli iPhone 15 si parla da molto tempo. Ora è giunto il momento di dare uno sguardo ai melafonini ormai prossimi grazie al contributo della fonte 9to5Mac che ha raccolto dei CAD relativi ai prossimi dispositivi, la cui autenticità è stata pure avvallata dal noto esperto e giornalista di settore Mark Gurman. insomma, quanto a disposizione in queste ore si appresta ad essere molto prossimo alla realtà dei fatti.

Da quando Apple ha rivelato l’iPhone X nel lontano 2017, ha progressivamente ridotto le cornici dei suoi prodotti. Questo costante lavoro di re-design, subirà una brusca accelerata, tanto è vero che il contorno intorno allo schermo dei prossimi telefoni dovrebbe essere ridotto addirittura del 30% rispetto alla passata generazione.

Il nuovo record di spessore dei prossimi iPhone 15 sarebbe di appena 1,5 mm. Questa speciale e importante evoluzione sarà possibile grazie all’implementazione della tecnologia LIPO: questa soluzione è stata utilizzata per la prima volta (in piccolo) sull’Apple Watch Series 7 ma ora è pronta a sbarcare anche sugli smartphone Apple, con sommi benefici per il design dei top di gamma

Per avere un’idea di cosa ci attende dal prossimo mese (probabilmente dal 13 settembre), possiamo esaminare le immagini fornite da 9to5Mac e presenti al termine di questo approfondimento. Lo stile dei prossimi iPhone 15 è impeccabile con le loro cornici estremamente ridotte e già il semplice paragone con la generazione precedente di iPhone 14 denota un balzo in avanti davvero notevole. Se poi si va indietro nel tempo fino agli iPhone 11, ecco che il confronto è particolarmente schiacciante. Ad oggi, vedere i melafonini di soli pochi anni fa con contorni così spessi sembra, a dir poco, anacronistico. Apple dovrebbe stabilire un record assoluto rispetto a tutta la concorrenza per questo aspetto: dovrebbe poi temere solo il lancio dei prossimi Xiaomi 14 verso fine anno.

