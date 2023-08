Terra Amara non andrà più in onda in prima serata a settembre. Stando alle ultime informazioni, la serie turca resterà nella sua normale programmazione giornaliera e non sarà trasmessa in orario prime time.

Come inizialmente vi avevamo comunicato, Terra Amara avrebbe dovuto occupare la fascia oraria di domenica sera a partire dal 10 settembre. Un doppio appuntamento quindi, non solo dal lunedì al venerdì, ma anche la domenica pomeriggio e la sera stessa.

Invece, da come apprendiamo, Canale5 ha fatto un passo indietro. Stando a quello che si apprende, Mediaset ha confermato che da domenica 3 settembre proseguirà la messa in onda de La Ragazza e L’Ufficiale, nuova serie turca che viene già trasmessa su Canale5 ogni venerdì sera – e che sarà proposta anche di domenica fino al 17 settembre.

Inoltre, dai palinsesti Mediaset si apprende che Terra Amara continuerà ad occupare la fascia oraria pomeridiana dalle 14:10, dal lunedì al venerdì. Tornerà anche in onda al sabato. Niente Terra Amara di domenica: né il pomeriggio, né in prima serata. Al suo posto ci sarà la nuova edizione di Amici, il programma di Maria De Filippi.

Al momento la serie turca, prodotta dal 2018 al 2022 in patria, va in onda su Canale5 con la terza nonché penultima stagione.

Fin dal suo lancio, Terra Amara ha conquistato il pubblico della rete Mediaset con le drammatiche vicende di Zuleyha e Yilmaz ambientate in un paese della Turchia negli anni ’70. Il loro amore intenso e impossibile ha incollato sullo schermo milioni di spettatori, puntata dopo puntata.

La Turchia-mania impazza su Canale5. Non solo Terra Amara: al momento la rete sta trasmettendo in daytime My Home My Destiny, la serie con Demet Ozdemir (già vista in Daydreamer – Le ali del sogno).

Continua a leggere su optimagazine.com.