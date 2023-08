Stessa estate, stessa televisione. Non è il solito tormento stessa spiaggia stesso mare. Ma l’estate proporre le cattive abitudini dei responsabili di palinsesto. Tanto sui canali nazionali quanto sui canali locali, l’estate è la stagione delle repliche. Non solo repliche di programmi recenti, ma anche di trasmissioni storiche.

Nel palinsesto dell’estate di Rai Uno trionfo Techetecheté che sbaraglia sempre la concorrenza nella sua fascia d’ascolto. Il programma dell’estate dell’ammiraglia Rai è un abile montaggio tematico di filmati d’epoca nei quali appaiono i grandi protagonisti della televisione nazionale. Milioni di telespettatori guardano con piacere queste repliche d’estate. Altri, sempre più numerosi, protestano per una programmazione che ritengono inadeguata.

E’ giusto pagare il canone per dodici mese quando per i tre mesi dell’estate la Rai continua a proporre repliche su repliche ? La protesta dilaga sul web. Ed alimenta un vortice di discussioni virulente.

Il programma Techetechetè attinge all’immenso repertorio Rai e consente, durante l’estate, di rivedere pagine memorabili degli spettacoli più amati a cominciare dal Festival di Sanremo. Ma l’onda lunga del successo della replica d’autore si estende anche alla prima serata dove, tanto per fare un esempio recente, “Sogno o son desto” varietà con Massimo Ranieri ha concluso la serata testa a testa con “La ragazza e l’ufficiale” su Canale 5.

Spiegare il successo di queste repliche d’estate non è di certo semplice. Certamente va tenuto in conto l’effetto nostalgia di una platea, quella della tv generalista, sempre più anziana. Ma non basta il semplice dato anagrafico. C’è una considerazione relativa alla qualità dei programmi. L’estate riporta in scena una televisione di qualità dove si cantava, ballava, recitava. Con garbo e buona educazione senza gli eccessi della tv del dolore o dei reality.

Nostalgia dunque ma anche apprezzamento per la qualità dei programmi. E se questo trend si consolida vedremo repliche per molto tempo, a meno che non si abbia il coraggio di usare l’estate per proporre nuovi programmi, nuove idee, nuovi protagonisti.

