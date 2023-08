In questi giorni e ore, molti italiani stanno ricevendo uno strano messaggio dal servizio pubblico per il cittadino. Si tratta di un SMS in arrivo sui telefoni di tantissime persone e che spingerebbe il destinatario a verificare una qualche nota (magari audio) ricevuta. Nulla di più falso e anche pericoloso: il tentativo di irretire vittime in servizi a pagamento non richiesti è concreto e sertio.

Il messaggio in esame può essere inviato da svariati numeri di SIM mobili. Uno dei recapiti più ricorrenti è il +39 379 282 7722 ma non è l’unico a diffondere la vera e propria truffa. Il testo della nota è stato inviato da un presunto Servizio Pubblico per il cittadino e si richiede di verificare la presenza di un messaggio personale attraverso una sorta di segreteria virtuale. Quest’ultima sarebbe raggiungibile al numero 8938933057.

La trappola ordita funziona come segue: la vittima di turno non si pone dubbi sull’esistenza di un presunto servizio pubblico che invia avvisi di questa natura. Spinto dalla curiosità di sapere da chi sia stato contattato, seleziona il numero con prefisso 893 e cade nella trappola. Quest’ultima consisterà nella sottoscrizione di qualche servizio in abbonamento che minerà sensibilmente il credito dell’utente.

Cosa fare dunque se si viene raggiunti dal nuovo messaggio dal servizio pubblico? La risposta è nulla. L’unico modo per evitare pericoli resta quello di non dare alcun peso alla nota e soprattutto non richiamare mai il numero indicato. L’ideale sarebbe anche inserire il recapito del mittente all’interno della black list del telefono. In questo modo, si avrà la certezza di non essere più disturbati, almeno da quel numero. Sarebbe anche il caso di avvisare i propri conoscenti del raggiro, per spingerli a mantenere alta l’attenzione oggi ma anche in casi molto simili a questo.

