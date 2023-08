The Piper At The Gates Of Dawn è il primo album dei Pink Floyd, pubblicato nell’agosto del 1967. Si tratta dell’unico disco realizzato sotto la guida di Syd Barrett, il geniale e tormentato leader della band, che poi lasciò il gruppo a causa dei suoi problemi mentali e di droga.

The Piper At The Gates Of Dawn viene registrato tra febbraio e luglio del 1967 negli Abbey Road Studios di Londra, gli stessi dove i Beatles stavano lavorando a Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band. L’album viene prodotto da Norman Smith, un tecnico del suono che aveva lavorato con i Fab Four fino a Rubber Soul.

Degli 11 brani inclusi nel disco, nove vengono scritti interamente da Barrett e due co-scritti con Richard Wright. Le canzoni sono influenzate dal rock psichedelico, dallo space rock, dalla musica sperimentale e dalla letteratura fantastica. Tra i brani più celebri ci sono Astronomy Domine, una cavalcata cosmica tra pianeti e stelle; Lucifer Sam, una canzone dedicata al gatto di Barrett; Flaming, una ninna nanna surreale; Interstellar Overdrive, una lunga jam strumentale; Bike, una canzone nonsense che parla di un uomo che offre alla sua amata una bici, un cappotto, un anello e un topolino.

La copertina dell’album è opera di Vic Singh, un fotografo indiano amico dei Beatles. Singh utilizza una lente prismatica per creare un effetto di distorsione sulle immagini dei quattro membri della band, che appaiono sfocati e sovrapposti. La copertina riflette lo spirito psichedelico dell’album e della band, che cerca di esplorare nuove dimensioni sonore e visive.

Il titolo dell’album deriva da un capitolo del libro Il Vento Tra I Salici di Kenneth Grahame, uno dei preferiti di Barrett. Nel capitolo in questione, i protagonisti si avventurano in un bosco incantato alla ricerca di un dio panico chiamato Il Pifferaio Alle Porte dell’Alba (The Piper At The Gates Of Dawn). Il titolo suggerisce il fascino per il mistero, il sogno e la natura che caratterizza l’album e la personalità di Barrett.

L’album ottiene un grande successo di critica e di pubblico, arrivando al sesto posto nella classifica britannica e al 131° posto in quella americana. L’album viene considerato uno dei capolavori del rock psichedelico e uno dei più influenti della storia della musica. L’album viene anche lodato per la genialità e la creatività di Barrett, che però inizia a manifestare i primi segni del suo declino mentale, dovuto all’abuso di LSD e alla pressione della fama. Nel 1968 Barrett viene sostituito da David Gilmour e lascia definitivamente i Pink Floyd, che proseguiranno la loro carriera con uno stile diverso e più vicino al progressive rock.