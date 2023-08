Sale la febbre per conoscere la data di uscita degli iPhone 15. Siamo ad inizio agosto e la smania di sapere quando prenderà il via il consueto Apple Event settembrino è plausibile. Dopo varie indiscrezioni delle ultime settimane, l’autorevole fonte di settore 9to5Mac ha raccolto una serie di informazioni che convergono tutte su uno specifico giorno, ossia mercoledì 13 settembre.

La data di uscita degli iPhoen 15 appena indicata, oltre ad essere quasi certa in riferimento all’autorevole fonte che la condivide, è più che plausibile. Fatta eccezione per la presentazione degli iPhone 14 dello scorso anno nella prima settimana di settembre, i recenti lanci Apple sono poi quasi sempre avvenuti nella seconda settimana del mese prossimo. Per questo motivo, proprio da lunedì 11 settembre si pensava già di poter vedere organizzato il keynote così importante. La prima ipotesi era stata che Apple potesse scegliere la giornata di martedì (e dunque il giorno 12) per il suo appuntamento di fine estate. Al contratio, proprio come nel 2023 per gli attuali melafonini, a Cupertino avrebbero preferito il mercoledì per l’importantissimo reveal (e di qui la decisione per il 13 settembre).

Oltre alla data di uscita degli iPhone 13, ossia la loro prima presentazione, sempre la fonte 9to5Mac ci suggerisce quelli che potrebbero essere le tempistiche per il lancio commerciale dei melafonini di punta di questo 2023. I loro preordini dovrebbero partire già venerdì 15 settembre, mentre le venidite effettive potrebbero poi avere il via il venerdì successivo 22 settembre. Anche quest’ultima è una tabella di marcia del tutto in linea con la strategia commerciale del recente passato. Resta da capire solo se tutti i modelli dell’imminente serie saranno subito disponibili o alcune varianti potranno tardare il loro ingresso sul mercato, come accaduto ad esempio agli iPhone 14 Plus l’anno scorso, pronti all’acquisto solo da ottobre.

