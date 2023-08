Prosegue Professor T 2 su Rai2, nuova stagione della serie, versione britannica dell’omonimo belga. Protagonista è il bizzarri ed eccentrico professor Jasper Tempest (interpretato da Ben Miller), geniale criminologo dell’Università di Cambridge. I nuovi episodi sono in onda su Rai2 da venerdì 4 agosto.

Dotato di un grande intuito, Jasper Tempest assiste la Polizia locale nella risoluzione dei crimini più intricati. Dovendo, però, allo stesso tempo fare i conti con il disturbo ossessivo compulsivo di cui soffre. A questo si aggiunge la presenza ingombrante della dispotica madre Adelaide.

Si comincia con l‘episodio 2×03 dal titolo La famiglia, di cui vi riportiamo la sinossi:

La Dottoressa Hill, attivista di spicco del suicidio assistito, viene trovata morta nella sua abitazione assieme al marito e ai due figli. Iniziano le indagini per quello che sembrerebbe essere un caso di familicidio e il Professor T riuscirà a scoprire chi è stato ucciso e chi invece si è suicidato. Nel frattempo, dopo aver passato una notte e i giorni seguenti insieme, Lisa e Dan cercano un modo per non dover rinunciare né al lavoro né a quella che sembra stia per diventare una relazione.

A seguire, l’episodio 2×04 intitolato Il DNA di un assassino:

Un fornaio viene trovato morto dopo aver ricevuto delle minacce di morte. La polizia punta inizialmente il dito contro il figlio di un uomo che è stato condannato per omicidio grazie alla testimonianza della vittima. Ma potrebbe non rivelarsi la pista giusta…

Nel cast di Professor T troviamo: Ben Miller nel ruolo del Professor Jasper Tempest; Emma Naomi è Lisa Donckers; Barney White è Dan Winters; Andy Gathergood è l’ispettore Paul Rabbit; Sarah Woodward è Ingrid Snares; Juliet Aubrey è l’ispettore capo Christina Brand; Frances de la Tour è Adelaide Tempest. New entry di stagione, Juliet Stevenson nei panni della dottoressa Helena Goldberg.

Professor T 2 vi dà appuntamento a stasera su Rai2, dalle 21:20.

