La nona puntata de La Ragazza e L’Ufficiale andrà in onda stasera 4 agosto. Su Canale5 un nuovo appuntamento, come sempre composto da tre episodi.

La storia ruota intorno all’intenso e travagliato amore tra Kurt Seyit, figlio maggiore di una famiglia turca di Crimea, e Sura, figlia più giovane di una nobile famiglia russa. I due si incontrano e si innamorano perdutamente, a prima vista, ad una festa. Ma la storia d’amore tra Seyit e Sura vivrà molti tormenti: verrà ostacolata dalle famiglie fino allo scoppio della prima guerra mondiale durante la quale Kurt sarà chiamato a combattere e verrà anche dato per morto in battaglia.

Di seguito le anticipazioni di stasera.

Nel primo, il numero 1×25:

Seyit, accompagnato da Petro, fa finalmente ritorno all’hotel Cheref, dove viene accolto calorosamente da tutti. Purtroppo il nostro protagonista sta affrontando una terribile situazione e non e’ in vena di convenevoli. Decide dunque di ritirarsi immediatamente nella sua stanza, accompagnato dai suoi amici Celil e Petro. Seyit e’ disperato. Non riesce ad accettare il fatto che la sua amata Sura possa averlo dimenticato e che lo abbia sostituito con un altro uomo.

A seguire, l’episodio 1×26:

Sura va a cercare Seyit in albergo, ma quando entra nella stanza trova Ayse nel suo letto, nuda. Fugge sconvolta senza chiedere spiegazioni. Celil va a trovarla a casa della zia per parlare con lei, ma Sura si rifiuta di vederlo.

La serata si conclude con l’episodio 1×27:

Riza sorprende Alya mentre sta rimettendo a posto la pistola e la scaraventa fuori dalla lavanderia. Poco dopo, l’uomo rivela al tenente Billy l’intento di Alya e lo esorta a rimpatriarla, ma il tenente preferisce tradire Riza per salvare se’ stesso. Alya viene accolta in casa da Yusuf. Yahya viene catturato nella moschea dai soldati. In albergo non sanno dove sia e sono molto preoccupati.

L’appuntamento con l’ottava puntata de La Ragazza e L’Ufficiale è per stasera su Canale 5 dalle ore 21:35.

