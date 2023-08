Una grande doccia fredda è costretto a subite chi attendeva l’aggiornamento One UI 6.0 e Android 14 sul suo Samsung Galaxy S23. In effetti, dopo alcune dichiarazioni ufficiosa, ci si attendeva il via alla beta pubblica del rilascio il giorno 2 agosto o giù di lì. Ad oggi 4 agosto, nulla è successo e possiamo dare ormai per certo quanto riportato nel forum Samsung Members (divisione Germania): seri bug e problemi stanno posticipando il fatidico momento.

Riavvolgendo il nastro di quanto accaduto in questa primissima parte di agosto, proprio per mercoledì scorso era previsto l’avvio della distribuzione della versione beta dell’interfaccia One Ui 6.0 (accompagnata da Android 14) sui Samsung Galaxy S23. La notizia era stata confermata da un moderatore esperto del forum Samsung Members Germania, in riferimento a questo paese. Tuttavia, l’appuntamento è stato disatteso. Nel frattempo, attraverso le stesse pagine di confronto e supporto, è trapelata un’altra informazione un po’ preoccupante per gli utenti. Il firmware sperimentale sarebbe stato fin troppo pieno di bug ed errori per essere rilasciato, nonostante la sua stessa natura di test. Questo quanto riportato ora sulla community già messa in evidenza. Gli sviluppatori avrebbero dunque frenato ogni distribuzione per non mettere in difficoltà i proprietari di un Samsung Galaxy S23, con un’esperienza di certo non idilliaca.

Dato ormai per scontato che l’arresto nella distribuzione dell’aggiornamento One UI 6.0 e Android 14 sui Samsung Galaxy S23 sia avvenuto, resta da capire quali siano gli eventuali tempi necessari agli sviluppatori per superare tutti i bug più gravi. Impossibile fare previsioni esatte, in mancanza di riscontri di qualche tipo da parte di Samsung o di informatori molto vicine al brand. La speranza è che un eventuale sblocco della situazione possa giungere comunque in questa prima parte di agosto: Samsung non può certo permettersi di perdere sonoramente terreno nei suoi update software rispetto a concorrenti Android agguerriti come (ad esempio) Xiaomi o anche OPPO.

