La travagliata storia d’amore tra re Harald e della regina Sonja, sovrani di Norvegia, diventa una serie TV. Dopo il successo di The Crown i produttori decisono di puntare su un’altra famiglia reale, che dunque approderà sul piccolo schermo. La notizia è stata confermata ufficialmente da Viaplay e Paradox, studi di produzione norvegese.

La trama della serie TV, che non ha ancora un titolo, sarà incentrata sui primi anni della relazione tra l’erede al trono del paese scandinavo e una ragazza di umili origini, Sonja, poi diventata sua moglie. Il rapporto tra i due è stato nascosto alla famiglia reale per ben 9 anni, perché il re e la regina di Norvegia non approvavano l’unione tra i due. Solo nel 1969 re Olav ha dato loro il consenso di convolare a nozze.

I protagonisti della serie saranno interpretati da Sindre Strand Offerdal e Gina Bernhoft Gorvell, che saranno rispettivamente re Harald e la regina Sonja. Re Olav, invece, avrà il volto di Anders Raasmo. Anneke von der Lippe nello show sarà la madre di Sonja, Dagny Haraldsen.

In un’intervista al Nordisk Film & TV Fond, Strand Offeral, parlando del suo personaggio ha dichiarato che “re Harald è noto per la sua fondamentale umanità. È facile vedere la sua personalità trasparire attraverso l’istituzione, con un luccichio negli occhi e una genuina curiosità umana” ha aggiunto. Bernhoft Gorvell, dal canto suo, ha promesso che tratterà il personaggio della regina Sonja con “riverenza e rispetto“.

