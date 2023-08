James Hetfield compie 60 anni e se li porta ancora benissimo. Ancora oggi la sua voce accompagna tonnellate di fan da tutto il mondo, sempre pronti a seguire la carovana metal che non si è mai spenta, nonostante il lungo periodo di silenzio discografico. Una presenza costante e rassicurante, quella di Hetfield e dei suoi Metallica.

James Hetfield compie 60 anni: le origini

Nato in California il 3 agosto 1963, figlio di un camionista e di una cantante lirica, si appassiona alla musica fin da bambino suonando pianoforte, batteria e chitarra. A 13 anni subisce il trauma del divorzio dei genitori, adepti del Cristianesimo scientista, una religione che rifiuta le cure mediche. Questo conflitto lo ispirerà in alcuni brani come Dyers Eve e The God That Failed.

Nel 1981 risponde all’annuncio di un batterista, Lars Ulrich, e insieme fondano i Metallica ai quali si aggiungono il bassista Ron McGovney e il chitarrista Dave Mustaine. Quest’ultimo viene però licenziato per il suo carattere violento e i suoi problemi di droga, e sostituito da Kirk Hammett. Nel frattempo arriva il nuovo bassista Cliff Burton, oggi considerato uno dei migliori di tutti i tempi. Nel 1983 esce il primo album della band, Kill ‘Em All, seguito da Ride the Lightning (1984) e Master of Puppets (1986), che consacrano i Metallica al successo mondiale. Nel 1986 però la tragedia colpisce il gruppo: il bassista Cliff Burton muore in un incidente stradale in Svezia. Hetfield rimane profondamente scosso e si rifugia nell’alcol.

Nel 1988 i Metallica pubblicano …And Justice for All, un album più complesso e oscuro che contiene la celebre One. Nel 1991 esce il cosiddetto Black Album, che segna una svolta più commerciale e accessibile della band.

I difficili anni ’90

Negli anni Novanta Hetfield affronta vari problemi personali: nel 1992 si ustiona gravemente la mano durante un concerto a causa di un effetto pirotecnico; nel 1996 divorzia dalla prima moglie; nel 1997 entra in riabilitazione per curare la sua dipendenza dall’alcol e dalle droghe. Nel frattempo la band pubblica altri album controversi come Load (1996), Reload (1997) e St. Anger (2003), che allontanano molti fan storici.

Nel 2004 Hetfield sposa in seconde nozze Francesca Tomasi. Negli anni Duemila i Metallica tornano a uno stile più vicino alle loro origini con album come Death Magnetic (2008) e Hardwired… to Self-Destruct (2016). Nel 2019 Hetfield rientra in riabilitazione per una ricaduta nella sua dipendenza dall’alcol.

Nel 2023 esce 72 Seasons, l’attesissimo nuovo album dei Metallica nonché l’uscita di James Hetfield dall’inferno.