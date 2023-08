Il Samsung Galaxy S23 FE non dovrebbe essere tanto lontano dal suo lancio. Ne è una riprova il fatto che il dispositivo sia appena stato certificato in India. Dopo mesi e mesi di incertezze sul progetto specifico per il modello Fan Edition, ora ci ritroviamo a parlare di un rilascio davvero dietro l’angolo, sembrerebbe almeno in alcuni mercati.

A seguito dell’evento Unpacked di fine luglio, era stata la stessa Samsung a confermare come il modello Samsung Galaxy S23 FE fosse vicino al lancio. Per l’uscita, tuttavia, si era ipotizzata una finestra di presentazione all’interno del quarto trimestre 2023, dunque da ottobre in poi. La certificazione per il telefono appena constatata in India suggerisce tempi ben più celeri. Il numero di modello SM-S711B/DS è ora elencato sul sito Web BIS (Bureau Of Indian Standards), ossia l’ente certificatore indiano. Si tratta già del via definitivo al lancio che potrebbe dunque avvenire nel giro di poche settimane proprio nel paese asiatico. Non sappiamo se la stessa strategia possa coinvolgere anche altri paesi ed in particolare l’Europa: ad ogni modo, non mancherà molto per l’uscita del telefono tanto atteso un po’ ovunque.

Del Samsung Galaxy S23 FE sappiamo, grazie ad una comparsa sul database di Geekbench, che sarà dotato di processore Exynos 2200, 8 GB di RAM e avrà Android 13 a bordo. Il processore in uso sarà, salvo ottimizzazioni di varia natura, lo stesso usato per la serie Samsung Galaxy S22. Per quanto riguarda lo schermo, questo dovrebbe essere un Super AMOLED Full HD + da 6,4 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Secondo le ultime indiscrezioni, la fotocamera selfie avrebbe una risoluzione da 10 MP, quella posteriore potrebbe contare su 3 sensori ossia quello principale da 50 MP, quello ultrawide da 12 MP e un teleobiettivo da 8 MP con zoom ottico 3x. Per finire, la batteria sarebbe da 4.500 mAh con ricarica rapida da 25 W e il telefono avrebbe la classificazione IP67 per la resistenza a liquidi e polveri.

