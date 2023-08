Il 3 agosto 1963 si chiuse la lunga esperienza dei Beatles al Cavern Club, iniziata il 21 febbraio 1961. I Fab Four si erano ormai fatti le ossa, con un pubblico sempre più presente e numeroso al punto da rendere necessario spostare la band presso altre location, più capienti e adatte ad accogliere i fan in progressivo aumento.

Per i fan accorsi in quell’ultima serata a Liverpool era un momento di rottura: consapevoli che il Cavern Club non avrebbe più ospitato i quattro favolosi, il 3 agosto si creò una lunga coda all’esterno del locale. Il racconto di quella serata arrivò anche da Paddy Delaney, portiere del club:

“Quando John Lennon ebbe superato il cordone delle ragazze, la sua giacca di mohair aveva perso una manica. L’ho preso per impedire a una ragazza di farla franca con un souvenir”.

Su The Beatles Bible leggiamo che i biglietti per partecipare allo show erano stati messi in vendita il 21 luglio e andarono esauriti in appena 30 minuti. L’ultimo show dei Beatles al Cavern Club durò dalle 18 alle 23:30, e durante l’esibizione saltò la corrente. Per questo John Lennon e Paul McCartney improvvisarono una parentesi acustica e cantarono When I’m Sixty Four, un brano inedito fino a quel momento e che sarebbe stato pubblicato nel 1967 insieme all’album Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band.

Il sudore estivo, la calca e le alte temperature di stagione provarono non di poco l’equilibrio dei presenti. Il frontman dei Faron’s Flamingos, sul palco prima dei Beatles, si accasciò sfinito per l’aria irrespirabile. Sul palco, intanto, per il sudore dei presenti si era formata una condensa che si rivelò pericolosa, al punto che chi vi saliva doveva stare attento a non scivolare. Fu proprio la condenza a provocare il blackout, con un John Lennon insofferente e che ripeteva in continuazione: “Non saremmo dovuti venire”.