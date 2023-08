Gli iPhone 15 sono prossimi al loro lancio settembrino, su questo non ci piove. E Samsung è pronta a dare una grossa mano ad Apple nella produzione di un elemento così indispensabile come lo schermo. L’agguerrito concorrente Android sarà dunque fondamentale per la buona riuscita della futura commercializzazione dei top di gamma dell’azienda di Cupertino.

Un nuovo rapporto della fonte coreana TheElec afferma che Apple ha ora definito in via finale i display di tutti e quattro i modelli di iPhone 15 e dunque sia del modello standard, sia di quello Plus e ancora del Pro e dei Pro Max. Proprio in quest’ottica, è partito il via libero per avviare il processo di produzione degli schermi di tipo OLED, ma con riferimento alla sola Samsung e non agli altri fornitori.

In realtà, a produrre i futuri display Samsung dovrebbero essere più partner e nel processo sono coinvolti, oltre Samsung, anche BOE e LG Display. In particolare BOE, tuttavia, ha avuto grosse difficoltà nella produzione della sezione del Dynamic Display Apple ed è per questo motivo che la corposa fetta di fornitura che lo riguarda dovrebbe essere invece assegnata a Samsung Display. insomma, l’operato del produttore coreano si accinge ad essere fondamentale per il lancio dei prossimi melafonini e la buona riuscita della futura commercializzazione nei tempi stabiliti dall’azienda di Cupertino dipende proprio dall’operatore del fornitore/rivale.

Date probabili per l’uscita dell’iPhone 15 potrebbero essere quelle del 12 e 13 settembre, considerando i consueti tempi di lancio degli eventi settembrini da parte di Apple. Ormai l’ufficializzazione dell’appuntamento esatto dovrebbe essere ormai prossima, solo questione di giorni, a circa un mese dal keynote. La commercializzazione dei dispositivi di punta dovrebbe invece essere posticipata almeno a fine settembre, sempre tenendo in conto la consueta strategia commerciale del brand statunitense, ma ne avremo certezza (anche in questo caso) nel tempo.

