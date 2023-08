Lizzo è stata accusata di molestie sessuali da tre ex ballerine, che hanno denunciato la cantante insieme alla coreografa Shirlene Quigley. Secondo NBC News, che riporta la notizia, le tre professioniste hanno citato in giudizio Lizzo e la Quigley con l’accusa di molestie sessuali, vessazioni e creazione di un ambiente di lavoro ostile.

Arianna Davis, Crystal Williams e Noelle Rodriguez – questo il nome delle tre querelanti – hanno collaborato con la popstar dal 2021 al 2023. Le prime due sono state licenziate mentre la terza, indignata per il trattamento riservato alle colleghe, ha deciso di licenziarsi spontaneamente.

Secondo la denuncia, le molestie sessuali sarebbero avvenute in uno stripclub di Amsterdam, dove il gruppo si sarebbe recato dopo la fine di uno show. Le querelanti, specialmente la Davis, raccontano di essere state obbligate ad interfacciarsi con le stripper impiegate all’interno del locale: Lizzo avrebbe costretto la Davis a toccare il seno di una di queste, oltre a mangiare una banana applicata sulle loro parti intime per simulare sesso orale.

Le tre ex ballerine aggiungono che Lizzo le avrebbe rese oggetto di comportamenti denigratori per via della loro forma fisica, un atteggiamento che andrebbe in contrasto con la body positivity di cui la popstar si è sempre resa portavoce. A tal proposito, Lizzo avrebbe sottoposto il corpo di ballo ad audizioni strazianti fino a 12 ore di prove.

Come detto in apertura, la denuncia riguarda anche la coreografa Shirlene Quigley. Quest’ultima sarebbe stata artefice di atteggiamenti vessatori e denigratori nei confronti dei ballerini, alcuni dei quali presi di mira per aver fatto sesso prematrimoniale o per il loro orientamento religioso: con il suo comportamento, infatti, Quigley avrebbe cercato di fare proselitismo per la sua religione.

La redazione di NME scrive di aver contattato il team di Lizzo per un commento e di essere in attesa di una risposta.