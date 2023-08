Sappiamo bene che Hello, I Love You dei Doors e Sunshine Of Your Love dei Cream non hanno alcuna attinenza con il surf rock, ma se tendiamo meglio l’orecchio cogliamo qualche sfumatura. Va detto che la prima versione del brano fu incisa nel 1965 da Rick & The Ravens, versione ibrida della band che cambiò nome con l’ingresso di Robby Krieger.

“Hello, I love you. Won’t you tell me your name?”, un brano decisamente pop in cui Jim Morrison e soci vinsero sull’airplay radiofonico, tant’è che il 2 agosto 1968 il singolo svettò in cima alle classifiche. Quando si trattò di chiudere il disco Waiting For The Sun la band ripescò quella vecchia demo e fece bene. Oggi Hello I Love You dei Doors è uno dei brani più famosi della band.

Tuttavia, per questo singolo i quattro di Los Angeles ebbero dei problemi. Ray Davies, frontman dei The Kinks, sosteneva che il riff di chitarra era un plagio del brano All Day And All Of The Night, e per questo – raccontò Davies – dopo l’ammissione di Jim Morrison le due band raggiunsero un accordo extragiudiziale. Dello stesso parere, seppur velatamente, era Ray Manzarek che sostenne che l’arrangiamento di Hello, I Love You dei Doors era “molto simile a una canzone dei Kinks”.

Il parere contrario arrivò da Robby Krieger: il chitarrista, in una nota pubblicata insieme a The Doors Box Set, spiegò che la fonte di ispirazione del brano era piuttosto Sunshine Of Your Love dei Cream. Nella biografia Nessuno Uscirà Vivo Di Qui leggiamo che la causa finì in tribunale dove il giudice diede ragione a Davies.

Oggi Hello, I Love You è un brano ancora snobato da molti fan dei Doors, che lo ritengono troppo pop e commerciale rispetto ai brani più canonici e psichedelici.