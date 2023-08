Nuovo appuntamento con Delitti in Paradiso 12 su Rai2: in prima visione assoluta, stasera 2 agosto va in onda un episodio inedito della stagione, seguito da una replica dell’undicesima stagione. La serie è ambientata nella meravigliosa e paradisiaca isola caraibica di Saint Marie.

Nuove avventure attendono l’attore Ralf Little nei panni dell’ispettore Neville Parker, inviato dalla polizia inglese sull’isola. In questa stagione tra le onde del mare turchino e le dune di sabbia, la nostra squadra di investigatori è messa alla prova dalla risoluzione di casi via via sempre più complessi.

Nell’episodio 12×07 dal titolo Una cruda verità:

L’ispettore Neville si trova in una situazione di serio pericolo: tutti gli indizi relativi alla morte di David Cartwright conducono a lui che viene arrestato con l’accusa di omicidio. Ma la sua squadra non lo abbandona, rimane convinta della sua innocenza e promette di fare di tutto per scagionarlo.

A seguire un episodio in replica dell’undicesima stagione dal titolo Un delitto quasi perfetto. Neville indaga sulla morte di un giovane rapper di successo avvenuta durante una prova al buio in un teatro. Come ha potuto l’assassino centrare con tale precisione la fronte della vittima se le luci in quel momento erano spente? Si scopre che un’ex amica dell’agente Marlon era stata assoldata dalla stessa vittima per sparare un colpo a salve. E da quel punto in poi una serie di indizi a sorpresa condurrà alla “triste” soluzione del caso.

Nel cast di Delitti in Paradiso 12: Don Warrington nel ruolo del commissario Selwyn Patterson; Élizabeth Bourgine è Catherine Bordey; Ralf Little è il detective Neville Parker; Tahj Miles è l’agente Marlon Pryce; Shantol Jackson è il sergente Naomi Thomas; e Ginny Holder nei panni dell’agente Darlene Curtis.

L’appuntamento con Delitti in Paradiso 12 è per stasera su Rai2 dalle 21:25.

