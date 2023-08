Ci siamo, forse. Per oggi 2 agosto è atteso l’aggiornamento One UI 6.0 e Android 14 per i Samsung Galaxy S23, almeno nella sua prima beta pubblica, anche se non a seguito di un vero e proprio annuncio ufficiale. Eppure, l’attenzione è tutta concentrata su questa giornata, considerando che nella community Samsung Members Germania (proprio la settimana scorsa) è stata fornita questa indicazione per il via al rilascio del corposo update. Giunti alla data fatidica, più di qualche possessore di uno dei top di gamma si aspetta il grande passo. Chiariamo tuttavia cosa potrebbe succedere nelle prossime ore, per non incappare in qualche errore di interpretazione.

Per chi dovrebbe giungere l’aggiornamento

La prima cosa da dire, e dispiace dirlo, è che l’aggiornamento One UI 6.0 e Android 14 su Samsung Galaxy S23 nella sua prima beta non dovrebbe coinvolgere affatto gli italiani. I programmi sperimentali software sono pensati da sempre per mercati selezionati e non vengono messi mai a disposizione globalmente. La distribuzione del pacchetto potrebbe dunque partire, ma solo in determinati paesi. In Europa, le novità dovrebbero coinvolgere solo la Germania e la Gran Bretagna. Nel resto del mondo, il beneficio andrebbe a favore certamente di sudcoreani, ma anche statunitensi. Il lancio odierno potrebbe anche tardare ed essere posticipato entro qualche giorno, ma non ci sono di certo dubbi sul passaggio imminente.

La partenza del programma sperimentale dovrebbe far piacere a chiunque in ogni caso, a prescindere dalla disponibilità del relativo download. Un così repentino lancio della fase di test gioca a favore dell’aggiornamento definitivo previsto non molto in là nella stagione autunnale, magari già nella prima parte di novembre.

Cosa succede agli altri Galaxy

Di buono, in questo momento, non c’è solo l’imminente avvio dell’aggiornamento One Ui 6.0 e Android 14 su Samsung Galaxy S23. La preparazione del primo firmware di test procede anche per i Samsung Galaxy S22 e S21 e pure per alcuni dispositivi della serie Galaxy A come gli A54. Insomma, entro la fine dell’estate, potrebbero giungere numerose buone notizie su più fronti.

