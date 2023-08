Arriva Souls Tutte le Vite che Ricordi su Sky, la serie tv tedesca già accostata a Dark e 1899 per la sua complessità. Dopo il debutto in anteprima al Canneseries nel 2022, lo show creato da Alex Eslam arriva in Italia per esplorare le tematiche della reincarnazione e della vita dopo la morte.

Dal 1° agosto, due episodi ogni martedì sera su Sky Atlantic, fino al 22 agosto. Le protagoniste sono tre donne le cui vite sono incredibilmente connesse tra loro. Cosa lega Allie, una patologa che vive a Stoccolma nel 2006, Linn che vive nella Berlino del futuro e Hanna che si risveglia in ospedale ai giorni nostri?

Le tre protagoniste sono rispettivamente interpretate da Renée Gerschke, Brigitte Hobmeier e Julia Koschitz. La serie tv è stata premiata nel 2022 al Festival di Cannes come migliore sceneggiatura, che porta la firma di Alex Eslam, Lisa van Brakel, Erol Yesilkaya, Senad Halilbaši.

Nel primo episodio, assistiamo all’inizio della storia. La patologa Allie, incinta, tenta in tutti i modi di impedire che suo marito Leo, pilota d’aereo, si imbarchi su un volo. A Berlino, la 25 enne Linn si unisce a una setta i cui membri vogliono credere disperatamente in una sorta di vita dopo la morte, per svariati motivi. In un ospedale della Germania centrale, Hanna si risveglia dal coma dopo un grave incidente d’auto e si chiede come diavolo sia possibile che suo figlio Jacob, 14 anni, sia riuscito a salvare sé stesso e anche lei da morte certa per annegamento. Quando qualche giorno dopo Jacob improvvisamente sostiene di ricordare un’esistenza precedente, in cui era il pilota di un aereo disperso, la vita di queste tre donne cambierà radicalmente…

A seguire, l’episodio 1×02 intitolato Come ti chiami? Ecco la sinossi: Linn aderisce a una setta che crede nella reincarnazione. Jacob incontra un uomo che ha perso il figlio nel volo 2055. Allie rivive di continuo il giorno della morte di Leo.

Souls Tutte le Vite che Ricordi vi aspetta su Sky Atlantic dalle 21:15.

