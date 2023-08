Nelle ultime ore, si sono susseguiti numerosissime informazioni relative ai futuri Samsung Galaxy S24. Per quanto al lancio dei top di gamma manchino all’incirca 6 mesi, oggi ne sappiamo di più sul design dei telefoni, ma anche sulla batteria e il processore impiegato.

Partiamo dal motore che sosterrà le nuove ammiraglie. Ebbene, nella giornata di ieri, abbiamo riportato la notizia certa che i dispositivi saranno equipaggiati con il processore Qualcomm Snapdragon Gen 3, grazie ad un avvistamento su server statunitensi. Apprendiamo oggi, con quasi altrettanta certezza, che questa dotazione hardware riguarderà soltanto determinati paesi. Un informatore autorevole come Ice Universe, infatti, ritiene che nel mercato europeo si punterà sulla soluzione Exynos 2400 invece e la cosa non piacerà di certo a molti per i trascorsi non certo performanti di questa soluzione, anche se per generazioni passate di unità.

Sempre secondo il leaker appena menzionato, appendiamo oggi anche di alcuni dettagli sul design del Samsung Galaxy S24 e Galaxy S24 Plus. Per quanto l’impianto generale non sarà dissimile da quanto visto già sul Samsung Galaxy S23, il produttore punterà a cornici sottilissime grazie all’integrazione di pannelli LTPO OLED. Questi ultimi offriranno anche una frequenza di aggiornamento variabile da 1 a 120 Hz per un miglioramento dell’efficienza energetica e della durata della batteria.

Per finire, in queste prime ore del mese di agosto, non sono mancate neanche delle informazioni relative alle batterie. Per i Samsung Galaxy S24 Plus dovrebbe essere impiegata un’unità da 4900 mAh, con un salto di 100 mAh rispetto alla batteria da 4.800 mAh del Galaxy S23+. Per la variante Ultra invece, dovrebbe essere impiegata un’unità da 5000 mAh. In quest’ultimo caso non ci sarebbe un salto in avanti ma migliori performance della componente ed ottimizzazioni di vario tipo dovrebbero garantire un miglioramento dell’autonomia dei dispositivi.

Samsung Galaxy S24+ and S24 Ultra battery information is 4755mAh and 4855mAh, and typical values are about 4900mAh and 5000mAh. pic.twitter.com/qDMjXSn8OE — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) July 31, 2023