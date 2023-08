L’attore Angus Cloud è morto a soli 25 anni. Noto per aver interpretato il ruolo di Fezco nella serie televisiva Euphoria è stato trovato privo di vita nella sua casa di Oakland in California.

A darne l’annuncio e la sua famiglia attraverso un comunicato, in cui si ricorda la recente perdita del padre e la sua battaglia contro la depressione. Non viene menzionata la natura esatta del decesso.

“È con il cuore pesante che dobbiamo dire addio a un incredibile essere umano oggi. Come artista, come amico, come fratello e come figlio, Angus era speciale per tutti noi in tanti modi. La scorsa settimana ha seppellito suo padre e ha lottato intensamente con questa perdita. L’unico conforto che abbiamo è sapere che Angus è ora di nuovo con lui, che era il suo migliore amico. Angus si era aperto sulla battaglia con la sua salute mentale e speriamo che la sua scomparsa possa essere un promemoria per gli altri che non sono soli e non dovrebbero combatterla da soli in silenzio. Speriamo che il mondo lo ricordi per il suo umorismo, le risate e l’amore per tutti. Chiediamo privacy in questo momento poiché stiamo ancora elaborando questa devastante perdita”.

Il comunicato della famiglia di Angus Cloud