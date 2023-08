La morte di Angus Cloud, giovane attore di 25 anni, tra i protagonisti dell’acclamata serie televisiva Euphoria, è stato un fulmine a ciel sereno.

La tragica notizia, diffusa dalla sua famiglia con un toccante comunicato, in cui si parla anche della sua battaglia contro problemi di salute mentale e la recente scomparsa del padre, ha scatenato, come prevedibile, una serie di reazioni via social da parte dei colleghi e di tutte le persone che negli anni hanno lavorato con lui.

“Non c’era nessuno come Angus – afferma Sam Levinson, regista di quasi tutti gli episodi di Euphoria – Era troppo speciale, troppo talentuoso e troppo giovane per lasciarci così presto. Ha anche lottato, come molti di noi, contro la dipendenza e la depressione. Spero che sapesse quanti cuori ha toccato. L’ho amato. Lo farò sempre. Riposa in pace e che Dio benedica la sua famiglia”.

Javon “Wanna” Walton, che nella serie è il fratellino di Fez, personaggio interpretato da Angus, ha condiviso un post e una storia sul suo account Instagram in cui si riferisce al compianto chiamandolo proprio “fratello”.

Colman Domingo invece ha postato una foto di gruppo, un selfie scattato proprio da un sorridente Angus. “Quello era il suo sorriso – ha aggiunto in didascalia – Quello era lui. Possa riposare dolcemente in pace”.

Piange Storm Reid, che in Euphoria è Gia. Su Instagram scrive “le lacrime non si vogliono fermare”.

La HBO ha voluto ricordare Cloud attraverso un tweet diffuso dall’account ufficiale di Euphoria. “Aveva un talento immenso ed era amato dalla famiglia di HBO e di Euphoria. Le nostre condoglianze alla famiglia e agli amici”.

Paula Marshal, invece, ha dichiarato a People: “Era gentile e così unico. Non riuscivi a distogliere lo sguardo da lui, al cinema o sul set – ha dichiarato – Quanto siamo stati fortunati ad aver assistito al suo lavoro. Era più che veritiero, ogni dannata ripresa. Il mio cuore fa male”.

