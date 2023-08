Ashes To Ashes di David Bowie è a tutti gli effetti quel brano che spinge noi articolisti più o meno intellettuali ad usare il vocabolo “stratificato”. Lo dimostra l’assortimento stilistico presente nel brano, il primo singolo estratto dall’album Scary Monsters (1980) nonché l’ingresso ufficiale di Bowie negli anni ’80. Chi lo ha amato sin dagli esordi ricorda benissimo quanto siano stati intensi gli anni ’70 del cantautore britannico, del Fine Duca Bianco e di Ziggy Stardust: ai singoli memorabili si sono unite vicissitudini intense, ora per l’incidente nazista e ora gli anni di Berlino. Ci sarebbe tanto altro da raccontare, ma Ashes To Ashes merita dello spazio esclusivo.

Nel brano ritroviamo il tanto caro e tanto gentile Major Tom, main character di Space Oddity che avevamo lasciato nello spazio e che in Ashes To Ashes ritroviamo come un “junkie”, un drogato appeso nell’inesistenza del Paradiso. In tutto ciò, il vero centro del testo del brano è proprio David Bowie: Bowie approda negli anni ’80 con un bilancio di una vita tra lo sgangherato e l’estremo, tutto nel nome dell’arte ma soprattutto nello smarrimento più ordinato.

Per questo parliamo di “stratificazione”: Ashes To Ashes di David Bowie ha quel si-sa-come di funk ma anche tanto di sperimentale. Non siamo di fronte ad una bombetta pop radiofonica ma ad un vero e proprio delirio emozionale. David Bowie è chiuso nel suo mondo e vuole che facciamo breccia per conoscerlo più da vicino. Egli stesso vuole chiudere con ciò che è stato, ma non per rifiuto: vuole solo crescere, voltare pagina e risorgere dalle sue stesse ceneri.

Per questo, nel video ufficiale ideato dallo stesso Bowie insieme a David Mallet, vediamo il cantautore nei panni di un Pierrot disorientato e malinconico, tra sintetizzatori new wave e immagini oniriche.