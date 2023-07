Il colosso di Seul ha fatto l’impensabile all’inizio di quest’anno e ha rilasciato la serie Samsung Galaxy S23 dotata esclusivamente di un processore Snapdragon. Di conseguenza, i telefoni hanno guadagnato enormemente in termini di prestazioni sostenute e durata della batteria. Per l’anno prossimo, si vocifera che Samsung riporterà i chip Exynos per il Samsung Galaxy S24. Ora, però, il Galaxy S24+ è apparso con un processore Snapdragon.

Come riportato da “SamMobile“, il Samsung Galaxy S24+, destinato agli Stati Uniti (numero di modello SM-S926U), è apparso nel database di Geekbench. Secondo le informazioni nel database, il device utilizzerà il processore Snapdragon 8 Gen. 3 e 8GB di RAM. Tuttavia, poiché il telefono è ancora in fase di test, speriamo che il produttore asiatico offra 12GB di RAM per le versioni base dei prossimi telefoni. Il benchmark rivela anche che il processore Snapdragon 8 Gen. 3 ha una CPU Cortex-X4 con clock a 3,3GHz, tre core CPU Cortex-A720 con clock a 3,15GHz, due core CPU Cortex-A720 con clock a 2,96GHz e due CPU Cortex-A520 core con clock a 2,27GHz. Ulteriori rumors rivelano che lo Snapdragon 8 Gen. 3 presenterà la GPU Adreno 750. Il Samsung Galaxy S24+, con Android 14, ha ottenuto 2233 punti nel test CPU single-core (Geekbench 6) e 6661 punti nel test CPU multi-core.

Ad ogni modo, non sperate troppo che la prossima ammiraglia includa i processori Snapdragon, se non sei negli Stati Uniti o in Cina. Si dice che il Samsung Galaxy S24 sarà venduto in Europa, America Latina e alcune parti dell’Asia con il processore Exynos 2400. Non sappiamo ancora come sarebbero le prestazioni dell’Exynos, ma sarebbe meglio che sia simile allo Snapdragon 8 Gen. 3 in termini di prestazioni ed efficienza (altrimenti, Samsung si troverà nei guai a causa dei fan scontenti).

