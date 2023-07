Siamo all’ultimo lunedì di luglio e l’occasione è ghiotta per approfittare di uno sconto speciale per il Samsung Galaxy S23. Tra le offerte Amazon appena sfornate per l’inizio della settimana, ce n’é una che ha come protagonista il top di gamma di quest’anno, nella sua versione standard. Chi da tempo osserva le fluttuazioni di prezzo per l’esemplare troverà di certo interessante il valore commerciale raggiunto adesso dal dispositivo.

Proprio su Amazon campeggia in vetrina l’offerta del Samsung Galaxy S23 con memoria interna da 128 GB a 661 euro. Lo sconto è considerevole se prendiamo in esame il valore di listino attuale del modello che si aggira intorno ai 950 euro. Il risparmio applicato è dunque di circa il 30%, in particolare per la variante phantom black del device. C’è solo un dettaglio non certo trascurabile da prendere in considerazione. La spedizione dello smartphone non sarà immediata attraverso i consueti canali di consegna standard di Amazon. L’arrivo del pacco a casa è previsto intorno alla metà di agosto. Poco importa: se si desidera fare un grande affare con lo specifico acquisto, qualche giorno in più di attesa non farà di certo la differenza.

SAMSUNG Galaxy S23 Black 128GB Phantom Black

Per quanto siamo al cospetto del modello base della serie Samsung Galxy S23, la soluzione hardware si mostra come estremamente valida per la sua scheda tecnica. Tra le coordinate di questo device, c’è lo schermo da 6.1 pollici con risoluzione 2340 x 1080 pixel, il processore Qualcomm Snapdragon Gen 2 (con architettura 8 x,3.36 GHz, 2.8 GHz, 2.0 GHz), la RAM da 8 GB e lo spazio interno da 128 GB (come già indicato in precedenza). Il triplo sensore per la fotocamera posteriore ha la sua unità principale da 50 MP- Lanciato con Android 13 a bordo, il Samsung Galaxy S23 è davvero prossimo a ricevere l’aggiornamento Android 14 accompagnato dall’interfaccia proprietaria nuova di zecca One UI 6.0.

