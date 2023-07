Le anticipazioni di My Home My Destiny, la nuova serie turca di Canale5 in onda nel pomeriggio da lunedì al venerdì alle 15:45. Le trame sono relative alla settimana che va dal 31 luglio al 4 agosto 2023.

Tratta da un romanzo, a sua volta basato su una vicenda realmente accaduta, la trama di My Home My Destiny racconta la storia di Zeynep. Ragazza di umili origini, da bambina viene adottata dai benestanti datori di lavoro della madre. Da adulta, dopo aver frequentato le scuole più elitarie del Paese, le viene imposto un matrimonio d’interesse con un uomo dell’alta società. Ed è proprio allora che la madre biologica di Zeynep tornerà nella sua vita.

Ecco le anticipazioni di My Home My Destiny di questa settimana.

Lunedì 31 luglio. Nuh ed Emeni fanno in modo che Mehdi e Zeynep si incontrino per parlare e risolvere i loro problemi. Quando poi assistono a un brutto incidente, Zeynep ha un’idea: adottare Kilbrit. Mehdi però rifiuta, dicendole che questo creerebbe solo false speranza nella giovane, visto che lei ha in programma di partire per Londra. Zeynep decide di lasciare casa di Mehdi e trasferirsi con i genitori da Sultan, ma Zeliha non è d’accordo e chiede a Sakine di intervenire.

Martedì 1° agosto. Benal esegue un test di gravidanza, scopre di essere incinta e si presenta a casa di Mehdi, forse nel momento meno opportuno. Faruk, nel tentativo di avere notizie di Zeynep, avvicina Emine con fare piuttosto ambiguo, al punto da insospettirla. Mujgan continua a intromettersi nel matrimonio del fratello.

Mercoledì 2 agosto. Bayram e Sakine sono entusiasti di Mehdi, anche se, per il momento, preferiscono non parlarne con la figlia. Zeynep a Mehdi la sua opinione sullo stato d’animo di Benal.

Giovedì 3 agosto. La famiglia di Mehdi, Zeynep e i suoi genitori aspettano l’arrivo di Kibrit, che sarà accompagnato dall’assistente sociale per visitare la casa e la famiglia che dovrà ospitarlo.

Venerdì 4 agosto. Medhi affronta a muso duro Ekrem nel suo ufficio, ha dei conti in sospeso da regolare con lui, ma viene portato via con la forza dalle guardie di sicurezza.

