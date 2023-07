Nome: Goglino Sisters

Componenti: Giovanna, Francesca e Valentina

Città: Genova

Piattaforme: Instagram, TikTok

Categoria: Influencer

Chi sono le Goglino Sisters

Gli appassionati di TikTok avranno inevitabilmente sentito parlare delle Goglino Sisters, un trio di sorelle che si è reso popolare sia sul social cinese che su Instagram con video divertenti e tanti momenti vissuti in famiglia nell’assoluta complicità e nella leggerezza. Ma chi sono le Goglino Sisters e come hanno raggiunto il successo?

Le Goglino Sisters sono Giovanna, Francesca e Valentina, tre sorelle di Genova che sono sbarcate su TikTok durante il periodo della quarantena come è accaduto ad altri influencer oggi cliccatissimi e famosi. Le tre sorelle hanno raggiunto fin da subito un importante riscontro da parte degli utenti. Giovanna, Francesca e Valentina amano profondamente la recitazione e la comicità e si divertono a raccontare il loro rapporto, le loro personalità e le loro giornate attraverso sketch, balletti e challenge.

Tre sorelle nello spettacolo: la moda, Barbie e Netflix

La loro simpatia e determinazione ha fatto sì che il talento facesse breccia anche nel mondo dello spettacolo. Le Goglino Sisters si sono fatte spazio per una carriera da modelle, iniziata quando erano ancora bambine.

In particolare, Giovanna è stata per anni il volto di Barbie e la baby modella più pagata del Belpaese. Le tre sorelle hanno anche recitato in un film nel 2019 intitolato Bellissime, disponibile su Netflix, in cui raccontano la loro storia e il loro legame con la madre.

La famiglia

La famiglia delle Goglino Sisters è numerosa e compatta: è composta, infatti, da altri due fratelli maggiori e da un nipotino, Edoardo, figlio della sorella maggiore. Le tre sorelle coinvolgono sempre la famiglia nei loro profili social, condividendo con i fan l’affetto e la complicità.

Seguite da più di 1 milione di follower su TikTok e più di 300 mila su Instagram, le Goglino Sisters condividono anche i loro outfit alla moda e i loro progetti futuri. Le tre sorelle sognano infatti di continuare a lavorare nel mondo del cinema e della moda.