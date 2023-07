Un college per formare i nuovi Patriota. Gen V è lo spin-off di The Boys che il 29 settembre 2023 debutterà su Prime Video con 8 episodi. Ambientato in concomitanza della quarta stagione di The Boys, la serie narra le vicende dei giovani super della Godolkin University School of Crimefighting, una scuola gestita dalla Vought International.

La serie è stata creata da Craig Rosenberg, Evan Goldberg e Eric Kripke da un’idea di Garth Ennis e Darick Robertson. Showrunner sono Michele Fazekas e Tara Butters. La serie è stata girata in Canada, all’interno del campus della University of Toronto, nella Claireville Conservation Area e a Brampton.

Gen V – Trama

Nell’università in cui è ambientata Gen V, un manipolo di super di nuova generazione, ovvero consapevoli che i loro poteri non sono innati, ma somministrati col Composto V, è messo alla prova dal punto di vista fisico e morale in una costante competizione per raggiungere la prima posizione nella classifica della scuola. L’ambizione di questi giovani è entrare a far parte dei Sette. Ma cosa succederà quando questi ragazzi verranno a conoscenza dei lati oscuri del college? Come si comporteranno quando saranno di fronte alla scelta su cosa è giusto e cos’è sbagliato?

Gen V – Cast

Jaz Sinclair interpreta uno dei personaggi più interessanti di Gen V, ovvero Marie Moreau, una giovane studentessa col potere di controllare il sangue delle persone, sia uno che degli altri. Ecco l’elenco degli interpreti principali della serie:

Jaz Sinclair: Marie Moreau

Chance Perdomo: Andre Anderson

Lizze Broadway: Emma Shaw

Maddie Phillips: Cate Dunlap

Derek Luh: Jordan Li

Asa Germann: Sam Riordan

Gen V – Trailer

Prime Video ha rilasciato il trailer ufficiale di Gen V sul suo canale Youtube.

Continua a leggere Optimagazine