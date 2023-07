Tiziano Ferro incontra i fan in quattro eventi imperdibili per la presentazione del suo primo romanzo di prossima pubblicazione. Quattro gli eventi, organizzati in collaborazione con Mondadori, in quattro città d’Italia. Si parte da Roma per far tappa a Palermo e poi a Bologna, infine a Milano.

Gli eventi annunciati si terranno a Roma, Teatro Quirino il 3 ottobre; a Palermo, Teatro Biondo, il 9 ottobre; a Bologna, Teatro Europa, il 10 ottobre e a Milano, Teatro Manzoni, il 16 ottobre.

Il libro si intitola La Felicità Al Principio e, a differenza di quanto pubblicato in passato dal cantante, non si tratta di un diario. Non saranno le pagine dei suoi noti quaderni a trovare posto in libreria ma un vero e proprio romanzo, il primo scritto dall’artista di Latina.

L’accesso ai quattro eventi di presentazione – che non sono firmacopie, lo ricordiamo – è riservato a coloro che acquistano sul sito Mondadori una copia del libro La Felicità Al Principio solo ed esclusivamente nel pacchetto con evento. Il romanzo sarà disponibile dal 3 ottobre, data del primo evento a Roma. I partecipanti all’evento di Roma lo riceveranno in occasione della presentazione mentre tutti gli altri riceveranno la propria copia a casa.

Tutte le copie sono autografate e nel corso delle presentazioni non sarà possibile avvicinare l’artista né per foto né per autografi ulteriori.

Il romanzo di Tiziano Ferro arriva dopo il tour sold out negli stadi, che si è chiuso a luglio con una notizia importante e dolorosa: Tiziano dovrà operarsi a causa di un nodulo su una corda vocale. Aveva però anticipato che in serbo ci sarebbero state delle sorprese. Il romanzo lo è sicuramente.

Tiziano Ferro incontra i fan, gli appuntamenti:

3/10: Roma, Teatro Quirino

9/10: Palermo, Teatro Biondo

10/10: Bologna, Teatro Europa

16/10: Milano,Teatro Manzoni