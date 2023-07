Tim Summer Hits il 30 luglio torna su Rai2 con tanti ospiti pronti a far ballare tutto il pubblico della televisione. Questa di stasera è l’ultima puntata in onda da Piazza Fellini a Rimini. Chi volesse raggiungere la piazza, deve sapere che l’evento è stato registrato preventivamente e non si svolge in tempo reale. Stasera, dunque, sarà fruibile solo da TV, radio e pc connesso ad internet via Raiplay.

Anche per quest’ultima puntata in onda da Piazza Fellini a Rimini, saranno tanti gli artisti nazionali e internazionali che saliranno sul palco con la musica colonna sonora dell’estate.

Ospiti della puntata: Achille Lauro, Aiello, Arisa, Asteria, Benji e Finley, Chiello, Cmqmartina, Colla Zio, Coma_Cose, Elettra Lamborghini, Emma, Ex-Otago, Federico Rossi, Fulminacci, Galeffi, Giuse the Lizia, Il Tre, Junior Cally, Lo Stato Sociale e Mobrici, Ludwig, Neima Ezza, Rocco Hunt, Rovere, Seryo, Sethu, Santi Francesi, Shari, Tommy Dali e NDG, Valentina Parisse, Vegas Jones, Zero Assoluto.

Non mancheranno i collegamenti con il backstage di TIM Summer Hits, presieduto da Gli Autogol. Realizzeranno interviste agli ospiti presenti in scaletta per farci conoscere interessanti particolari legati ai cantanti che si esibiranno.

Imperdibili anche le curiosità che nel corso della puntata regalerà LaMario, direttamente dal box di Rai Radio 2.

Alla conduzione della serata c’è invece la collaudata ed apprezzata coppia di conduttori dell’estate composta dal cantante Nek e da Andrea Delogu, ancora una volta sul palco insieme per presentare i migliori tormentoni della stagione 2023. Tra loro, Benji e Finley ma anche Federico Rossi. Poi: Achille Lauro, Emma Marrone, Shari, i Santi Francesi, Aiello e Arisa. E ancora: Colla Zio, Coma_Cose, Elettra Lamborghini, Il Tre e Lo Stato Sociale.