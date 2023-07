Basato sul primo romanzo della trilogia di Mickey Bolitar, nata dalla penna di Harlan Coben, arriva su Prime Video un’altra delle novità più attese di questa estate: Shelter, serie thriller scritta dallo stesso Coben con Allen MacDonald. La regia è di Patricia Cardoso.

Si tratta di uno show destinato a un pubblico “young adult” sulla scia di produzioni di successo come Stranger Things. La serie sarà disponibile in streaming dal 18 agosto con tre episodi. Poi ogni venerdì ne verrà rilasciato uno nuovo fino al 22 settembre, per un totale di 8 episodi.

Shelter – Trama

Shelter racconta la storia del giovane Mickey, interpretato da Jaden Michael, apprezzato in Colin in bianco e nero su Netflix, che, in seguito alla morte improvvisa del padre e con la madre in riabilitazione, si ritrova a dover iniziare una nuova vita in new Jersey insieme a sua zia. Quando una sua amica, Ashley Kent, scompare misteriosamente, Mickey, indagando insieme ai suoi amici Spoon ed Ema, si ritrova in un vortice di segreti e cospirazioni e capisce che egli stesso è in pericolo. Le scoperte che farà il ragazzo lo porteranno a conoscere alcuni lati oscuri della sua famiglia.

Shelter – Cast

Oltre a Jaden Michael, nel cast di Shelter troviamo:

Constance Zimmer (Big Sky) – Shira Bolitar

Adrian Greensmith – Arthur ‘Spoon’ Spindell

Abby Corrigan (Castle Rock) – Ema Winslow,

Tovah Feldshuh (Crazy Ex-Girlfriend) – Bat Lady,

Sage Linder – Rachel Caldwell

Brian Altemus (Pretty Little Liars: Original Sin) – Troy

Shelter – Trailer

Ecco il trailer di Shelter, dal canale Youtube di Prime Video.

