Non solo un cane ma parte della famiglia Ferragnez. Matilda si è spenta, suo il merito di aver fatto conoscere Fedez e Chiara Ferragni. Senza di lei non avrebbero mai messo su famiglia, non si sarebbero mai innamorati, non sarebbero mai nati Leone e Vittoria.

Per questo i Ferragnez non ci stanno quando sui social qualcuno li critica ingiustamente. I due stanno affrontando il lutto dopo la scomparsa dell’amata Matilda ma c’è chi ipotizza che sia una trovata strategica di marketing.

Due i commenti al vetriolo a cui Chiara Ferragni e Fedez hanno prontamente risposto.

Dario è il nome dell’utente che scrive: “Grande mossa per far passare rapidamente la polemica sul post dalla Sicilia”, a cui Chiara Ferragni replica con un messaggio su Twitter: “Che schifo posso dirlo ad un commento del genere?”.

Davidone, invece, chiede: “Secondo voi se scrivo godo sotto il post di Fedez per elogiare il suo cane morto che succede?”. Forse non si aspettava la risposta di Fedez, che non la manda a dire. Il rapper condivide il post incriminato e scrive: “Succede che se sei una merda e ci tieni così tanto a farlo sapere a tutti ti accontento volentieri”.

La polemica sulla Sicilia

In vacanza con un gruppo di amici alle isole Eolie, Chiara Ferragni aveva condiviso una foto sui social con la didascalia: “A good monday”. A molti non era piaciuta quella frase sotto una foto da copertina in un’isola che sta combattendo giorno dopo giorno con i roghi devastanti nelle zone ndi Palermo, Messina e nel Trapanese.

Così, il suo post è apparso fuori luogo. Successivamente Chiara si è detta disponibile ad aiutare: “Oggi sono stata a Palermo e ho visto coi miei occhi la devastazione che questa terra sta subendo. È chiaro che tutto questo è più grande di me e di tutti noi. Ho provato a pensare cosa avrei potuto fare per dare una mano e non ho trovato una risposta , ma se le istituzioni dovessero avere bisogno di me in qualche modo, io sono qui per fare la mia parte”.