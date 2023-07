Barbie, la bambola più famosa del mondo è diventata un film. E le polemiche su Barbie sono esplose fragorose in tutto il mondo. Il web ancora una volta si divide riguardo a Barbie sul grande schermo.

E’ il destino di Barbie che è tantissime cose, compresa la bambola più iconica del pianeta per numerose generazioni. Barbie non è soltanto un giocattolo. Barbie è un manifesto, prima in plastica adesso in celluloide, della complessa condizione femminile.

Barbie scatena pareri opposti e devastanti. Barbie è divisiva ed anche la visione del film di Greta Gerwig alimenta ulteriormente lo scontro sui social. Il punto della questione è sempre quello. Barbie è un angelo oppure un demonio?

Barbie è il simbolo dell’emancipazione femminile? Una donna bella, elegante, che vive nel lusso ed è sempre al centro della scena in totale indipendenza economica e sociale dai maschi. Oppure Barbie è il simbolo dell’oppressione femminile? Una donna relegata nel ruolo eterno di bella statuina che continua a sorridere mentre il mondo cambia intorno a lei.

Il film sta riscuotendo un enorme successo al botteghino. Solo in Italia si avvicina ai dieci milioni di incasso dopo pochi giorni di programmazione nelle sale. Ed è facile prevedere che le polemiche social, i meme, post e storie alimenteranno ulteriormente le discussioni e gli incassi. Ed in fondo è quello che interessa agli inventori di Barbie: che l’odiate o l’amiate poco importa. Basta che Barbie continui a produrre denari .

