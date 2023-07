Il colosso di Seul ha fatto un eccellente ritorno quest’anno con la serie Samsung Galaxy S23, offrendo un design eccezionale, buone fotocamere, prestazioni costanti e una lunga durata della batteria. Il produttore asiatico ha apportato diversi piccoli, ma significativi aggiornamenti a vari aspetti, inclusa la qualità della registrazione video 8K. Tuttavia, la società sudcoreano sembra aver fatto marcia indietro su una funzionalità relativa ai video 8K.

Secondo quanto riportato da “SamMobile“, il colosso di Seul avrebbe disabilitato l’opzione “High Bitrate Videos” nella modalità di registrazione video 8K. Diversi utenti del Samsung Galaxy S23 Ultra stanno segnalando che la funzione era disponibile al momento del lancio, ma è scomparsa dopo l’installazione dell’aggiornamento di sicurezza di giugno 2023. In questo momento, l’opzione High Bitrate Videos è disattivata nella sezione delle impostazioni dell’app Fotocamera. Potete trovare quella funzione nella sezione opzioni video avanzate delle impostazioni fotocamera. Alcuni utenti si sono lamentati del fatto che a volte i video 8K a 30fps possono balbettare quando si utilizza High Bitrate sul Samsung Galaxy S23 Ultra, quindi è possibile che il produttore asiatico abbia disabilitato la funzione poiché non funge in modo coerente. Qualunque sia il motivo che abbia portato l’OEM sudcoreano a disabilitare la funzione, la comunicazione aziendale deve migliorare. È necessario menzionare tali modifiche nel log quando si procede ad un aggiornamento del software.

Al momento, non ci sono comunicazioni da parte di Samsung sul motivo per cui ha disabilitato la funzione e se prevede di ripristinarla con un futuro aggiornamento del software. Ciò chiaramente frustrerà gli utenti che hanno acquistato un Samsung Galaxy S23 Ultra tenendo presente la sua capacità di registrare video 8K migliori con bitrate più elevati. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

