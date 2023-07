Giungono in queste ore ulteriori riscontri ed elementi di analisi per gli utenti in possesso di un Samsung Galaxy S23, con un particolare riferimento al doppio aggiornamento che siamo destinati a toccare con mano a stretto giro. No, questa volta nessun riferimento alla storia di Android 14 ed alla nuova interfaccia One UI 6.0, dopo aver anticipato nei giorni scorsi che ad inizio settembre sarà possibile toccare con mano il programma beta nei Paesi dove verrà sviluppato il programma (anche in questo caso, occorre ricordarlo, l’Italia sarà fuori dai giochi), ma un’altra patch da non sottovalutare. Vediamo di cosa si tratta.

Da aggiungere altre due novità per i Samsung Galaxy S23 sulla fotocamera: a breve un nuovo aggiornamento

Per quale ragione si parla in queste ore di altre due novità per i Samsung Galaxy S23 sulla fotocamera? Secondo le indiscrezioni trapelate nel corso delle ultime ore, a breve avremo un duplice aggiornamento che avvicinerà gli standard dei modelli appena presentati dal produttore coreano a quelli del top di gamma che ha visto la luce a febbraio. Nello specifico, il primo intervento dovrebbe garantire un sensibile miglioramento alla qualità dello zoom digitale nella modalità foto. I passi in avanti saranno legati alla composizione multi frame, oltre ai processi Super Resolution.

Il secondo upgrade (da capire se disponibile con un aggiornamento a parte o accorpandolo a quello descritto in precedenza) avrà invece un altro compito. In particolare, qui possiamo concentrarci su miglioramenti apportati alla modalità di scansione dei documenti, inserendo in in un contesto simile anche la possibilità di migliorare la definizione del testo. Da non tralascare, poi, la possibilità di rimuovere elementi esterni dalla scansione.

La sensazione è che l’aggiornamento per la fotocamera del Samsung Galaxy S23 vedrà la luce nel giro di poche settimane.