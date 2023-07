Lo scorso mese il colosso sudcoreano ha presentato il Samsung Galaxy F1380: oggi il colosso di Seul ha annunciato che lancerà presto in India il Samsung Galaxy F34. Il produttore sudcoreano non ha dettagliato la scheda tecnica di questo nuovo smartphone, ma ha confermato alcuni dei suoi principali dettagli. Andiamoli a scoprire insieme.

Il Samsung Galaxy F34 sarà caratterizzato da un display Super AMOLED da 6,4 pollici con frequenza di aggiornamento di 120Hz e protezione Gorilla Glass 5. Lo smartphone offrirà fino a 1000 nit di luminosità di picco e afferma di offrire un’esperienza visiva coinvolgente sotto la luce del sole. Per quanto riguarda il comparto fotografico, il dispositivo presenta sul retro una configurazione a tripla fotocamera, caratterizzato da un sensore principale da 50MP con OIS. Per adesso, non ci sono dettagli sugli altri due sensori della fotocamera, ma è possibile aspettarci che ci siano obiettivi ultra-wide da 8MP e macro da 2MP. Samsung ha anche rivelato che l’F34 sarà dotato di una modalità ‘Fun’ con 16 diversi effetti ottici integrati. Verrà inoltre fornito con la funzione fotocamera ‘Single Take’ capace di catturare fino a quattro video e foto in un unico scatto.

In termini di autonomia, il device integra una batteria da 6000mAh, pubblicizzata per durare fino a due giorni con una singola carica, dotata di supporto per la ricarica rapida da 25W. Il nuovo Samsung Galaxy F34 supporterà le reti 5G, capaci di offrire un’affidabile e veloce connessione così da ottenere il massimo rendimento dal dispositivo. Per quanto concerne le opzioni di colore, il Samsung Galaxy F34 sarà disponibile in due varianti, anche se i dettagli non sono ancora stati rivelati. Altre specifiche di questo dispositivo sono ancora sconosciute, ma verrà lanciato con un processore abilitato al 5G che, con ogni probabilità, sarà una versione rimarchiata del Galaxy M1280 34G con motore Exynos 5 e disponibile tramite Amazon in India.

