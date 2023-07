Se state pensando di acquistare un nuovo dispositivo di stampo Apple, può essere sicuramente interessante puntare sull’iPhone 14 Mezzanotte da 128GB di memoria interna. Questo dispositivo è acquistabile su Amazon con uno sconto del 20%, ma ciò che rende davvero vantaggioso tale acquisto è la pronta consegna. Il famoso sito di e-commerce permette di spedire in maniera rapida, senza costi aggiuntivi, questo iPhone 14 Mezzanotte, vista anche la sua disponibilità immediata.

Proposta di fine luglio per iPhone 14: focus sul prezzo fissato da Amazon questo venerdì

Altra promozione allettante, dopo quella esaminata non molto tempo fa. Rispetto insomma ad altri siti di e-commerce c’è la possibilità di ricevere questo top di gamma a casa propria nel giro di pochissime ore. La pronta consegna è uno dei vantaggi degli acquisti su Amazon ed anche per questo iPhone 14 vale la stessa regola. Parlando invece più nel dettaglio del prezzo, come accennato in precedenza c’è uno sconto del 20% che è stato applicato sul prezzo da listino di 1029 euro, ecco quindi che il costo finale risulterà di 825 euro.

Apple iPhone 14 (128 GB) - Mezzanotte Display Super Retina XDR da 6,1"

Sistema di fotocamere evoluto per scatti più belli con ogni tipo di...

Un piccolo risparmio che potrà far comodo a diversi utenti che sono alla ricerca di questo iPhone 14. Negli ultimi mesi, con un mercato smartphone non così positivo a livello di vendite, Apple si ritrova ad andare controcorrente, con tanti iPhone venduti. Acquistando questo iPhone 14 Mezzanotte da 128GB di memoria interna su Amazon si potrà approfittare anche del pagamento a rate grazie a Cofidis, dilazionando in questo modo la spesa totale nel tempo. Una formula che potrà invogliare ancor di più gli utenti a puntare su questo iPhone 14.

Per quanto concerne le specifiche tecniche di tale top di gamma, ricordiamo la presenza di un display Super Retina XDR da 6,1 pollici protetto dal Ceramic Shield che garantisce massima protezione e resistenza all’acqua. Migliorato il comparto fotografico con scatti più belli in qualsiasi condizione di luce ed anche la batteria dura tutto il giorno con la riproduzione video fino a 20 ore. Sta ora a voi decidere se puntare o meno su tale offerta di stampo Amazon.

