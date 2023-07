Il settore dell’istruzione sta subendo numerose modifiche, negli ultimi anni, complice l’esigenza di adattare il sistema di apprendimento alle caratteristiche del “mondo tecnologico”. I bambini e i ragazzi di oggi sono bersaglio di continui e costanti stimoli provenienti dalla televisione e soprattutto dal mondo del web. Per favorire il loro coinvolgimento anche sui banchi di scuola, dunque, è necessario rimanere al passo e innovare anche il sistema scolastico: i QR code nell’istruzione sono oggi una delle misure messe in atto per raggiungere questo risultato.

Si parla di quei codici a barre bidimensionali di forma quadrata che, se scansionati con la fotocamera del cellulare, conducono a pagine di vario tipo. Secondo la guida alla scansione sicura dei QR code scritta da ExpressVPN, che offre consigli su come evitare i pericoli legati a questo tipo di tecnologia, si tratta di uno strumento sempre più in voga sia nel mondo del marketing, sia come punto di contatto tra persona e poste, banche ed enti governativi: la scuola, intesa come istituzione volta a educare e istruire, non poteva rimanere fuori da questo progresso.

Gli utilizzi dei QR code nell’istruzione

La parola d’ordine per quanto riguarda i codici QR è condivisione: un elemento così apparentemente semplice e di poco conto è in realtà capace di fornire un’enorme quantità di informazioni aggiuntive riguardo a un prodotto o a un servizio. Questo, come è evidente, comporta un grande vantaggio che le scuole e le università hanno per condividere materiali e risorse senza dover effettivamente “spostare” grandi quantità di fogli e documenti cartacei che rischiano peraltro di essere persi. Essendo, poi, l’istituzione scolastica un ente di indubbia credibilità e affidabilità, non rappresenta nessun pericolo la condivisione di questi codici.

Vediamo dunque quali sono i principali utilizzi che ne fa il sistema di istruzione.

Condivisione di materiale, risorse e compiti

Gli insegnanti possono dimenticare la lunga coda davanti alla fotocopiatrice per stampare decine di copie della stessa pagina, da poter poi distribuire a tutta la classe: grazie a una semplice scansione del codice QR, è possibile condividere con ogni studente il materiale di studio, le risorse, le fonti e qualsiasi altro formato informativo che si desideri.

Basterà creare il file PDF che si vuole condividere e poi il codice di riferimento: gli studenti non dovranno far altro che tirare fuori lo smartphone e puntare la fotocamera verso il QR code, e automaticamente atterreranno sulla pagina interessata. Allo stesso modo possono essere condivisi e consegnati i compiti, distribuiti gli avvisi e le comunicazioni di servizio da parte dell’istituto scolastico.

Tracciare le presenze

Da tempo, il classico registro è stato sostituito dalla sua versione digitalizzata, e oggi le operazioni per tenere traccia della frequenza degli studenti sono ancora più veloci grazie all’introduzione dei codici QR. Diverse scuole hanno infatti adottato questo metodo, posizionando ai varchi d’accesso un dispositivo, di solito un tablet, su cui ogni studente potrà registrare la propria presenza con una semplice scansione.

Fornire materiali extra

Oggi l’apprendimento, per risultare efficace, deve essere vario e stimolante: come detto all’inizio, gli studenti ricevono tanti stimoli esterni, ed è giusto che la scuola ne sia in un certo senso all’altezza. Per questo gli insegnanti possono servirsi del sistema di QR code per fornire loro materiali extra in diversi formati, come video didattici, documentari inerenti ad argomenti trattati in classe, immagini e mappe concettuali. In effetti, gli studenti preferiscono di gran lunga i materiali audio-videografico anche per l’apprendimento, poiché si tratta di una forma più coinvolgente di studio.

Sempre per arricchire il metodo didattico “standard” con un’esperienza educativa e didattica più immersiva e stimolante, le istituzioni possono utilizzare i codici QR per fornire agli studenti di ogni età esperienze di gamification. In italiano la definiremmo ludicizzazione, e comprende tutte quelle attività volte a raggiungere i classici obiettivi formativi, ma in un modo che punta più all’intrattenimento dello studente. In base all’età e al livello di istruzione degli alunni, questo tipo di strategie prevede diversi mezzi.

Quiz, sondaggi e verifiche possono essere svolti attraverso la gamification, ovvero con videogiochi creati ad hoc o altre esperienze ludiche di diversa forma. Il motivo per cui gli studenti si sentano coinvolti da questo tipo di didattica è chiaro, ma è importante ricordare che la gamification non può essere utilizzata come sostituzione della figura dell’insegnante o della didattica tradizionale, ma che abbinata ad esse può risultare uno strumento valido per aumentare il grado di coinvolgimento dei ragazzi di oggi.

