L’ottava puntata de La Ragazza e L’Ufficiale andrà in onda stasera 28 luglio. Su Canale5 un nuovo appuntamento, come sempre composto da tre episodi.

La storia ruota intorno all’intenso e travagliato amore tra Kurt Seyit, figlio maggiore di una famiglia turca di Crimea, e Sura, figlia più giovane di una nobile famiglia russa. I due si incontrano e si innamorano perdutamente, a prima vista, ad una festa. Ma la storia d’amore tra Seyit e Sura vivrà molti tormenti: verrà ostacolata dalle famiglie fino allo scoppio della prima guerra mondiale durante la quale Kurt sarà chiamato a combattere e verrà anche dato per morto in battaglia.

Di seguito le anticipazioni di stasera.

Nel primo, il numero 1×22:

È tutto pronto per le nozze di Shura e Kurt Seyit, ma lui è in ritardo. Shura comincia ad agitarsi perché non capisce cosa stia succedendo. Quello che doveva essere il giorno più bello della sua vita si trasforma in un incubo. Nessuno sa dove sia Seyit, ma la giovane è convinta che gli sia successo qualcosa..

A seguire, l’episodio 1×23:

Sura incontra sua zia Nadya, che l’ha raggiunta a Istanbul e le racconta di come siano partiti dalla Russia con lo zio e Valentina imbarcandosi sulla prima nave in partenza per l’Inghilterra e di come Valentina, già addolorata per la morte di Konstantin, si sia poi ammalata di tifo e sia stata costretta a sbarcare. Dovrebbe essere a Istanbul, ma neppure lei ha più avuto sue notizie.

La serata si conclude con l’episodio 1×24:

Seyit, dopo settimane di viaggio, riesce finalmente a tornare a Istanbul; è desideroso di riabbracciare dopo tanto tempo la sua amata Sura e i suoi cari amici, ma è ignaro del fatto che il suo più acerrimo nemico è pronto a mettergli i bastoni tra le ruote ancora una volta. Sura, nel frattempo, ha cominciato a lavorare in una farmacia, sembrerebbe abbia voltato pagina..

L’appuntamento con l’ottava puntata de La Ragazza e L’Ufficiale è per stasera su Canale 5 dalle ore 21:35.

