Nelle ultime ore, è stata annunciata una grossissima novità ovvero quella dei videomessaggi WhatsApp istantanei. La funzione può essere considerata affine a quella dei tanto amati vocali, ma naturalmente (nello specifico caso) saremo al cospetto di clip vere e proprie pronte ad essere condivise nelle chat.

La distribuzione dei videomessaggi WhatsApp è in svolgimento e magari non proprio tutti riusciranno subito a beneficiare della funzione. Ad ogni modo, è già il caso di riportare esattamente il percorso per inviare per la prima volta il proprio nuovo e rivoluzionario contenuto. Come già indicato, la soluzione nuova di zecca è associabile ai vocali. In effetti, proprio l’opzione è richiamabile dall’icona del microfono tipica degli audio. Con un unico tap, il simbolo si trasformerà in quello di una telecamera. Da questo momento in poi, per iniziare a registrare una clip, si dovrà tenere premuto l’apposito pulsante o compiere l’operazione di trascinamento verso l’alto verso il lucchetto (esattamente come ora accade per i vocali).

I videomessaggi WhatsApp hanno una durata di soli 60 secondi perché nascono come clip brevi e istantanee da condividere in conversazione. Davvero innovativo + il formato attraverso il quale questi compaiono in chat, ossia all’interno di una finestra circolare per la quale si può sia attivare che disattivare l’audio. Naturalmente, come ogni altro contenuto del servizio, anche i brevi video saranno inoltrabili ad altra chat con il consueto tasto della freccia. Ancora, ogni elemento ripreso sarà sempre protetto grazie alla crittografia end-to-end.

Nel caso in cui si abbia particolare fretta di testare i video messaggi WhatsApp e non si visualizzi l’icona della telecamera seguendo il passaggio riportato, sarà almeno utile provare ad aggiornare l’applicazione dal rispettivo store di riferimento (Play Store o App Store Apple). Se, neanche in questo modo, la novità dovesse fare la sua comparsa, non resterà altro da fare che attendere pazientemente il proprio turno di rilascio.