Potrebbero esserci novità per la fotocamera dei prossimi iPhone 15 e 15 Plus. Secondo quanto riportato da Ming-Chi Kuo, i due device base della mela morsicata dovrebbero integrare un nuovo sensore da 48MP che consentirà anche di catturare un maggiore quantitativo di luce in ambienti con scarsa illuminazione grazie alla tecnologia pixel-binning.

L’azienda californiana ha utilizzato per la prima volta un sensore da 48MP a bordo degli iPhone 14 Pro e 14 Pro Max (ricordiamo che trattasi di un sensore capace di catturare foto in formato ProRAW, riuscendo a conservare una certa quantità di dettagli). Jeff Pu, noto analista di Haitong International Securities, ha fatto sapere che, a suo modo di vedere le cose, i prossimi iPhone 15 e 15 Plus avrebbero montato un nuovo sensore a tre strati per catturare più luce (bisognerà provare personalmente per rendersi effettivamente conto del cambiamento). Si diceva che la modifica avrebbe potuto causare un certo ritardo nella produzione, ma Ming-Chi Kuo fa sapere che i problemi sarebbero stati superati.

I nuovi iPhone 15 dovrebbero essere presentati a settembre e costare, per quanto riguarda iPhone 15 Pro, circa 100 dollari in più rispetto al suo predecessore. iPhone 15 Pro Max dovrebbe, invece, costare circa 100 o 200 dollari in più rispetto all’iPhone 14 Pro Max. Per i modelli base i prezzi dovrebbero rimanere invariati. I modelli Pro dovrebbero integrare una porta USB-C, un telaio in titanio, il processore A17 Bionic, schermi con cornici più sottili, il Wi-Fi 6E ed un maggiore quantitativo di RAM (tra tutto quello che è finora trapelato, che attende di essere confermato o no dai fatti). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

