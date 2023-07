In queste ore non si fa che parlare dell’episodio di un bambino venduto per un iPhone. La storia ha avuto luogo in Bengala, ossia in una regione nord-occidentale dell’India. Una coppia di genitori ha pensato di dare via il loro figlio di 8 anni per acquistare uno degli ultimi melafonini del 2023, sembrerebbe per la loro sfrenata voglia di avere il migliore strumento possibile per postare contenuti su Instagram. La vicenda è stata raccontata da molti fonti asiatiche tra cui GizmoChina che non ha mancato di riportare dettagli sul caso sconcertante.

Riportando proprio le notizie giunte fino a noi, apprendiamo proprio che la coppia ha deciso di vendere il minore ad un acquirente, certo senza scrupoli, di nome Priyanka Ghosh. Quest’ultimo è stato arrestato esattamente come la mamma del bambino che ha ammesso l’assurda e terribile compravendita. Al contrario, il padre del fanciullo si sarebbe messo in fuga e, almeno per ora, non è stato scovato dalle autorità. Le indagini proseguiranno certamente per chiarire come sono andati i fatti e assicurare alla giustizia anche il genitore per ora scomparso, con uno specifico processo che si preannuncia anche molto chiacchierato (magari non solo in patria). In effetti alcune voci, messe sempre in campo da fonti estere, danno per certo anche il tentativo di vendita di un’altra figlia della coppia, quest’ultima invece di 7 anni e gli acquirenti dovranno verificare anche questo.

L’episodio lascia particolarmente interdetti per lo scopo finale dell’atto moralmente inaccettabile. Un bambino venduto per un iPhone fa notizia, appunto, per il fatto di essere stato scambiato con un gadget tecnologico di fascia alta come può essere un melafonino di ultima generazione. Non fa notizia, al contrario, la pratica in sé, quella cioè di persone molto povere che (proprio in India) ricorrono a questa pratica per sopravvivere e procurarsi del semplice cibo e altri beni di prima necessità.

