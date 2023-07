Il noto gioco della Mattel UNO si è trasformato anche nell’app UNO. Il gioco di carte ha attraversato più generazioni di giovani e giovanissimi e ora la sua versione digitale risulta essere decisamente interattiva e dinamica. Fermo restando che l’esperienza di gioco reale con le card fisiche e con amici e parenti reali resta la migliore possibile, l’alternativa più recente è comunque apprezzabile e funzionale

Funzionamento

L’app UNO è disponibile gratuitamente sul Play Store per i dispositivi Android e sull’App Store di Apple per gli iPhone. La natura dello strumento non è completamente free, tuttavia. Esiste difatti uno sistema di acquisto di monete per partecipare a particolari sfide che prevedono anche dei premi. Saràò l’utente a scegliere o meno di partecipare a simili sessioni di gaming, magari anche più avanzate. Esistono tuttavia anche delle ricompense gratuite che consentono ai più bravi di ritrovarsi in vetta a determinate graduatorie.

La filosofia dell’app UNO resta la stessa del gioco di carte, ossia il gaming di gruppo. L’ideale sarebbe partecipare alle sessioni insieme ad amici, famigliari, conoscenti creando delle stanze private appunto, in cui si gioca in massimo 4 persone. Nel caso non si abbiano a disposizione partecipanti noti, niente panico tuttavia: c’è anche la possibilità di mettersi in contatto con un numero considerevole di iscritti alla community di UNO, circa 200 milioni nel mondo.

L’app UNO presenta anche delle peculiarità e delle innovazioni rispetto al gioco di carte originale. Tra le funzioni disponibili c’è quella “Pugno jolly”, ad esempio: quest’ultima consente di rimandare indietro un jolly +4 a chi lo ha giocato. Ancora, è possibile effettuare delle partite 2 contro due, in cui si partecipa in coppia per aiutarsi a vicenda, scambiandosi le carte per cercare di vincere una partita finendole prima degli avversari. Tra i plus del gioco online, c’è naturalmente quello di chattare con qualsiasi utente ma anche scambiarsi dei regali ottenuti in gaming.

Un approfondimento a parte merita la moddalità GO Wind dell’app UNO che sconvolge totalmente le consuete regole del noto gioco di carte. Si tratta di un’alternativa in cui si possono creare delle regole del gioco estremamente personalizzate, si partecipa alla sessione con due mazzi e si possono vincere cospicue somme di monete ma anche perderne altrettante.

L’app UNO viene costantemente aggiornata e l’ultimo update di luglio per OS Android e iOS mostra delle interessanti novità.I giocatori, da adesso in poi, possono essere rappresentati da avatar molto dinamici e sempre personalizzabili. Dallo scorso 21 luglio, poi, la nota modalità Fiera delle Carte è stata potenziata nell’Avventura delle Carte. Per finire, dal 24 luglio sono anche disponibili due nuove medaglie come “Missione spiaggia” e gli “Occhiali da spiaggia” come trofei post sfide.

Usabilità

L’app UNO ha una grafica accattivante e un’interfaccia molto intuitiva, soprattutto per chi è abituato a giocare con la soluzione delle carte fisiche. L’interfaccia di gioco è coloratissima, animata e piena di elementi ma non confusionaria.

L’app UNO è certamente divertente ma non si possono far notare alcuni aspetti. Ci sono, a volte, dei rallentamenti nel gioco o dei bug che non favoriscono le sessioni online con i giocatori. Allo stesso tempo, possiamo anche dire che alcuni utenti lamentano come le vincite siano molto rare e si possa essere spinti dalle dinamiche di gioco a spendere somme in monete non proprio esigue.

