Qualora foste propensi a cambiare smartphone e siete in cerca di un modello ottimo per quanto riguarda il rapporto qualità/prezzo, quest’oggi 28 luglio, vi suggeriamo dell’interessante offerta dell’Apple iPhone 14 Pro, nonché uno dei telefoni più venduti ed apprezzati dell’ultimo periodo. Si tratta di un vero e proprio best buy su Amazon, che porterete a casa con un super sconto del 13% al prezzo di 1279 euro (invece di 1469 euro di listino) e con ben cinque opzioni di colori bellissimi: argento, nero siderale, oro e viola scuro. Il device è venduto e spedito dall’e-commerce, la disponibilità è immediata, la consegna e l’eventuale reso sono gratuiti. Inoltre, avrete anche la possibilità di acquistarlo subito e pagarlo in comode rate con Cofidis al check-out.

L’Apple iPhone 14 presenta un display OLED Super Retina XDR da 6,1 pollici, con luminosità massima fino a 1200 nit con frequenza di aggiornamento di 60Hz e risoluzione 2532 x 1170 pixel. Il vetro frontale è il Ceramic Shield ed è tra i più resistenti sul mercato, mentre il retro è in vetro con le cornici in alluminio. Inoltre, ha ricevuto certificazione di grado IP68 ed è resistente a polveri e liquidi. Sotto la scocca troviamo il processore Apple A15 Bionic, con una nuova GPU a 5 core, abbinato a 6GB di RAM e 256GB di spazio di archiviazione. Quanto al comparto fotografico, il telefono dispone di una fotocamera principale da 48MP con risoluzione fino a 4 volte più alta e modalità cinema con Dolby Vision 4K fino a 30 fps.

Offerta Apple iPhone 14 Pro (256 GB) - Nero siderale Display Super Retina XDR da 6,1" always-on con ProMotion

Dynamic Island, un modo mai visto per interagire con iPhone

Infine, ad alimentare l’iPhone 14 Pro c’è una batteria più capiente in grado di durare tutto il giorno e garantire fino a 23 ore di riproduzione video. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.