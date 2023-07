I prezzi iPhone 15 potrebbero riservarci cattive sorprese, nel senso che i futuri acquirenti potrebbero dover spendere delle cifre più elevata per accaparrarsi il loro modello preferito, rispetto a quanto fatto quest’anno per ognuna delle varianti di iPhone 14. Grazie ad un rapporto del sito specializzato MacRumors che ha raccolto le ipotesi di alcuni analisti in queste ore, ne sappiamo molto di più in proposito. L’autorevolezza della fonte ci lascia credere che non siamo molto distanti dalla realtà dei fatti.

Tim Long, analista della banca britannica Barclays, afferma di aver ricevuto delle anticipazioni dalla catena di approvvigionamento asiatica di Apple. Sulla base di questa anteprima, sembrerebbe proprio che l’iPhone 15 Pro costerà fino 100 dollari in più rispetto all’iPhone 14 Pro, mentre l’iPhone 15 Pro Max (in base ai diversi tagli di memoria) potrebbe costare tra i 100 a 200 dollari in più rispetto all’iPhone 14 Pro Max. La buona notizia, al contrario, sarebbe il listino invariato per gli esemplati iPhone 15 e 15 Plus rispetto agli immediati predecessori.

Per tutto quanto appena riportato, il sito MacRumors è già riuscito a presentare il probabile listino di tutti gli iPhone 15 in arrivo in Europa, almeno in dollari per gli USA. Gli iPhone 15 e 15 Plus dovrebbero costare quanto i diretti predecessori, quindi (rispettivamente) 799 e 899 dollari. L’iPhone 15 Pro dovrebbe invece costare 1099 euro e non più 999 euro come l’iPhone 14 Pro. Infine, l’iPhone 15 Pro Max costerebbe 1299 dollari e non 1099 dollari come il 14 Pro Max. Come noto, per il listino europeo, non possiamo affidarci alla semplice conversione del costo dei device nella nostra moneta. Non ci stupirebbe constatare, tuttavia, un rincaro (per variante) anche tra i 100 e 200 euro.

Come mai i prezzi iPhone 15 Pro dovrebbero essere così alti? Tra i surplus dei device premium, dovrebbero esserci il teleobiettivo aggiornato con tecnologia periscopio ma anche l’utilizzo della scocca esteriore in alluminio. Altre novità distintive potrebbero presto essere rese note.

Continua a leggere su optimagazine.com