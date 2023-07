Ci sono nuove indicazioni che possiamo prendere in esame oggi 27 luglio, a proposito dei biglietti di Bologna-Milan. Se da un lato occorre ribadire che non siano state diramate comuicazioni ufficiali dal club rossoblu per i tifosi delle due squadre, esattamente come avvenuto ad inizio settimana con un primo articolo a tema, allo stesso tempo è opportuno evidenziare quanto riportato da alcuni utenti. Gli stessi che, a quanto pare, hanno avuto un contatto diretto con il club che ospiterà l’esordio della squadra di Pioli in campionato. Con probabile sold out annesso.

Nuove informazioni sull’uscita dei biglietti di Bologna-Milan per la prima giornata di campionato

Allo stato attuale, quali sono le informazioni trapelate a proposito dell’uscita dei biglietti di Bologna-Milan per la prima giornata di campionato? Secondo le recenti testimonianze raccolte sui social, pare praticamente certo che la squadra di casa fornirà non solo informazioni definitive sulla vendita dei ticket nel corso della prossima settimana, ma anche elementi concreti per la commercializzazione degli stessi. Per farvela breve, nel giro di sette o dieci giorni dovrebbe scattare la vera e propria vendita, mettendo da parte le varie prelazioni del caso.

Come accennato in precedenza non abbiamo ancora informazioni ufficiali in merito, ma con le varie campagne relative agli abbonamenti ormai a buon punto per varie squadre di Serie A, è probabile che le tempistiche riportate in queste ore da alcuni tifosi delle due squadre si possano rivelare veritiere. Ne sapremo di più a cavallo del prossimo weekend, anche perché a tre settimane dalla partita è giusto che tutti possano organizzarsi in anticipo per essere presenti in Emilia Romagna.

Qualora dovessero giungere ulteriori aggiornamenti sui biglietti di Bologna-Milan a stretto giro, vi faremo sapere con ulteriori approfondimenti. Tutto pronto per il calcio di inizio del nuovo campionato.

