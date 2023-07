Il colosso di Seul ha lanciato dei nuovi pieghevoli, come anche tablet e smartwatch al suo evento Unpacked in Corea: la società asiatica lancerà senza dubbio alcuni altri device prima della fine dell’anno. Come riportato da “SamMobile“, uno di questi sarà il Samsung Galaxy S23 FE e l’OEM sudcoreano ha adesso rivelato che il nuovo telefono Fan Edition potrebbe essere lanciato molto presto. Justin Hume, vice presidente del mobile per Samsung South Africa, ha rivelato che “ci sarà un annuncio imminente. Non ha menzionato il nome del telefono, ma sono arrivate conferme qualche tempo fa che il prossimo telefono FE si chiamerà Samsung Galaxy S23 FE.

Anche il design e le specifiche del telefono non sono un segreto. Il dispositivo avrà un aspetto simile ai Galaxy S23 e S23+, come rivelato da recenti rendering trapelati, e potrebbe anche condividere alcune delle loro specifiche. Sfortunatamente, quando si tratta del chipset, il colosso di Seul utilizzerà l’Exynos 2200 dell’anno scorso e lo Snapdragon 8 Gen. 1 invece dello Snapdragon 8 Gen. 2 del Galaxy S23, come confermato dagli elenchi di benchmark del telefono. Tuttavia, a differenza della gamma Galaxy S22, che presentava lo Snapdragon 8 Gen. 1 in quasi tutti i mercati al di fuori dell’Europa, il Samsung Galaxy S23 FE probabilmente otterrà il chip Snapdragon solo negli Stati Uniti e in Cina. Il resto del mondo otterrà la variante Exynos 2200, ma si spera con un’esperienza più ottimizzata e perfezionata fuori dagli schemi rispetto ai modelli Galaxy S22 alimentati da Exynos.

L’azienda asiatica sta anche lavorando a due varianti Fan Edition della serie Galaxy Tab S9, ma resta da vedere quando quei tablet diventeranno ufficiali e li lancerà insieme al Samsung Galaxy S23 FE o deciderà di presentarli in un momento separato.

