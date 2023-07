Nella trascorsa giornata, Samsung ha annunciato a livello globale il suo nuovo smartphone pieghevole, il Galaxy Z Fold 5. Solamente due ore prima del lancio, Oppo ha rilasciato un tweet per informare dell’arrivo imminente del suo prossimo foldable, ossia l’Oppo Find N3. Con molta probabilità, quest’ultimo dispositivo farà il suo debutto in diversi mercati il prossimo mese di agosto. Recenti rapporti hanno affermato che l’Oppo Find N3 sarà disponibile solo in Cina, proprio come il Find N e il Find N2. Ad ogni modo, l’attesa per il Find N3 è cresciuta costantemente in seguito al rilascio della sua certificazione NBTC con il numero di modello CPH2499, segnalando il suo imminente lancio in Thailandia, anche se non sono stati confermati altri dettagli.

Secondo le ultime indiscrezioni, ecco quali sono le presunte specifiche tecniche del prossimo pieghevole Oppo: il Find N3 dovrebbe arrivare con un display AMOLED FHD+ da 5,120 pollici all’esterno e un display AMOLED 8K da 120 pollici più grande all’interno, e una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Ad alimentare il dispositivo dovrebbe esserci una batteria da 4805mAh, dotata di supporto sia alla ricarica rapida cablata da 80W che quella wireless da 50W. Sotto la scocca dovremmo trovare un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen. 2, abbinato a 16GB di RAM LPDDR5x e 512GB di memoria interna. Lato software, lo smartphone potrebbe eseguire il sistema operativo Android 13 fuori dalla scatola su skin ColorOS 13.1.

Inoltre, per quanto riguarda il comparto fotografico, l’Oppo Find N3 dovrebbe sfoggiare una configurazione a tripla fotocamera: con sensore principale Sony IMX890 da 50 MP e supporto OIS, un ultra-wide da 48 MP e un teleobiettivo periscopico da 32 MP. Per i selfie e le videochiamate, il foldable potrebbe fare affidamento su una fotocamera da 32 MP. Insomma, malgrado i dettagli ufficiali devono ancora essere rilasciati da Oppo, le recenti perdite e rumors hanno già evidenziato alcune specifiche interessanti.

