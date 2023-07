Esiste su WhatsApp la funzione che permette di eliminare i messaggi una volta inviati, soluzione pratica per chi sbaglia destinatario oppure semplicemente non è più convinto di ciò che ha scritto. Questo però non impedirà al destinatario di sapere che gli è stato inviato un messaggio e che poi è stato eliminato dal mittente, infatti apparirà in chat la dicitura “questo messaggio è stato eliminato”. Cosa fare quindi se si ha intenzione di leggere i messaggi eliminati su WhatsApp? Esiste a tal proposito un’app che permette di recuperare informazioni che il mittente ha cancellato e si tratta di WA Delete Messages, si ha così la possibilità di leggere i messaggi eliminati su WhatsApp.

Agevolato il compito di chi vuole leggere messaggi cancellati su WhatsApp: tutto è più facile da oggi

Dopo aver trattato gli ultimi aggiornamenti dell’app nei giorni scorsi, ora occorre qualche consiglio. Attenzione anche ad un’applicazione molto nota come, Registro cronologia notifiche che permette di fare la medesima cosa. Vediamo quali sono i passaggi per scaricare quest’app sui dispositivi Android. Bisogna andare su Google Play Store e installare l’app “Registro cronologia notifiche” sul proprio device. È completamente gratuito da usare. Avviare l’app, come secondo passaggio e toccare il pulsante “cronologia notifiche”.

Qui basterà cercare le notifiche di WhatsApp e si avrà modo di leggere i messaggi eliminati in “android.text.” Altra app che fa leggere i messaggi eliminati su WhatsApp è Notisave, qui basterà scaricarla dallo store di Google e poi consentire tutte le autorizzazioni richieste da Notisave e toccare l’opzione “avvio automatico”.

Per quanto riguarda invece il mondo iPhone si ha modo di poter vedere il messaggio WhatsApp cancellato ripristinando il backup della chat sul proprio iPhone. Qui è importante avere un backup recente dei dati di WhatsApp su iCloud o iTunes. All’interno di tale backup infatti sarà incluso tutta la cronologia chat, i file multimediali e le impostazioni. Sono semplici passaggi o escamotage che permettono di leggere i messaggi eliminati su WhatsApp.

